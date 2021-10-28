美國會協商陷僵局　美股道瓊收跌266點

▲美國主要股市今天多半收跌。（圖／路透社）

文／中央社紐約27日綜合外電報導

美國國會在社會支出法案協商陷入僵局，澆熄投資人因企業財報亮眼而激起的興奮情緒，美國主要股市今天多半收跌，未延續昨天道指和標普再創新高的漲勢。

道瓊指數下跌266.19點或0.74%，以35490.69點作收。

標普指數下滑23.11點或0.51%，收在4551.68點。

科技股那斯達克指數微升0.13點或0.00%，收15235.84點。

費城半導體指數挫跌32.67點或0.96%，收3360.29點。