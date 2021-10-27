翁章梁榮獲最佳首長信任獎　施政信心居非六都之冠

▲▼ 全台最大規模SDGs永續城市調查，翁章梁（後排右）獲最佳首長信任獎 施政信心居非六都之冠。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

今周刊率先以聯合國發布的十七項SDGs永續目標，作為縣市評比基礎，納入民眾對該縣市永續表現的滿意度，27日下午舉辦結果公布記者會，嘉義縣長翁章梁榮獲「最佳首長信任獎」，其中「施政信心」更以82.6%的民調領先其他縣市，居非六都縣市之冠。

在發表得獎感言時，翁章梁介紹，自己來自扮演五六十年台灣糧倉角色的嘉義縣，嘉義縣同時也是全國老年人口比例最高的縣市，然而嘉義縣發展在近兩三年有了很大的質變，嘉義縣正在產業轉型，農工大縣的發展格局及架構已經形成，強調左手抓發展，右手改善鄉親生活品質，一直是我們的施政方向。

「希望所有好朋友可以將目光看向嘉義縣！」翁章梁自信的說，往農工大縣發展的過程中，農業持續往智慧科技農業大步向前，科技部分感謝中央的大力支持，嘉義科學園區將落腳在台糖太保農場，並設有兩個台商回流的工業區及國機國造的航太園區，目前工業區與航太園區皆按照進度發展，嘉義現不再只是扮演五六十年前的農業縣，未來將有許多投資機會，歡迎大家來投資。

改善鄉親的生活品質部分，翁章梁說明，縣府透過「村里大調查」查訪各鄉鎮市村里長及社區發展協會理事長，了解縣內各村里的需求，經評估其可及性、使用率後，編列年度預算落實執行；截至目前一共列管7787項村里需求，同時也已經完成3千多項，積極改善鄉親生活品質。

最後，翁縣長特別感謝今周刊給予的獎項，肯定嘉義縣走的道路是對的，也謝謝這個大家對我們的信任，得到最佳首長信任獎，期許未來嘉義縣在台灣不再只是扮演糧倉角色，除了糧倉，嘉義縣也可以在台灣的未來發展，在世界發展中扮演重要角色。

今周刊與第三方調查機構「畢肯市場研究」合作，依據去年調查架構，選出58項統計數據，佔比七成，另外輔以佔比三成的民意調查。不過，今年本刊將評比範圍從六都擴及到21縣市（未包括連江縣），最後依據「六都」與「非六都」兩族群，公布各項得獎城市。