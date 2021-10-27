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3兄弟遭放生！「伴小弟腐屍」活1年崩潰報警　媽媽爽和男友逍遙

▲▼警車,警察,案發現場,犯罪現場。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 警方趕到現場後，發現屋內有一具男童屍體。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州傳出一起驚悚案件，一名母親放生她的四個兒子，在外與男友逍遙過生活，絲毫不管他們死活，其中最年幼的兒子甚至已經死亡。其他三個孩子被迫和弟弟的腐屍生活在同個屋簷下，長達12個月後忍無可忍，選擇報警，才揭發這名母親的罪行。

《每日星報》報導，哈里斯郡警方24日接獲一名15歲少年報案，在電話中向警方表示，他和10歲、7歲的弟弟已經被放生在家裡好幾個月，被迫和已經喪命的弟弟腐屍一同生活，靠著鄰居送來的食物勉強果腹，而放生他們的母親就和男友住在15分鐘路程以外的地方，卻對孩子毫不關心。

警方當天下午趕到少年家中，果真發現一具男童屍體，而他另外二名弟弟相當瘦弱，身上還有傷痕。他們三人都被送醫治療，經診斷為營養不良，其中7歲男童臉部骨折。

警長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）認為，報案的15歲少年身為最年長的哥哥，已經盡最大努力照顧弟弟，24日報警前曾傳訊息給母親表示，「再也受不了了」。

他們的鄰居湯普森（Trevor Thomspon）提到，他發現這些孩子們家裡很安靜，燈也沒亮，便察覺事態有異，送食物給他們時，感覺15歲少年個性多疑，當時還懷疑食物被下毒。

哈里斯郡法醫辦公室正對已經身亡的男童進行驗屍，以確定詳細死因，截至26日為止，已知他身上有多處鈍器創傷，死於他殺。他們的母親24日接受警方調查後獲釋，現正等待進一步刑事調查。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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