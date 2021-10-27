美國務卿挺台參與聯合國體系　柯文哲：台灣有權參與國際組織

▲柯文哲呼籲執政黨，向國際社會積極表態，讓台灣務實地參與國際體系。（圖／翻攝柯文哲臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

聯大2758號決議通過滿50年，美國國務卿布林肯透過聲明支持台灣參與聯合國。對此，台北市長柯文哲表示，這份聲明對台灣人意義重大，五十年前，中華民國退出聯合國。這五十年來，我們被排拒於國際社會之外。台灣有權參與國際組織，包括聯合國。

布林肯指出，美國是眾多視台灣為價值夥伴、可信賴友人的聯合國會員國之一。在國際社會面對前所未有數量的複雜全球議題之際，所有利益相關者都能協助解決問題十分關鍵，「這包含2400萬名住在台灣的人們」。

布林肯在聲明中更強調，「台灣有意義參與聯合國體系不是政治議題，而是務實議題」，並鼓勵所有聯合國會員國共同支持台灣強健、有意義參與聯合國體系及國際組織。

柯文哲表示，1971年10月25日通過的2758號決議，討論的只有中國代表權席位問題，並未賦予中國在聯合國代表台灣人民的權力。

柯文哲說，台灣是一個民主自由、主權獨立的國家。國家前途遵循著台灣人民的意志，不容許外來勢力的侵犯，「這不是四個堅持，是四個事實」，而長久以來，中國對台灣的打壓與封鎖、在軍事上的騷擾，只是一次又一次擦亮了台灣的招牌，讓台灣被世界看見。

柯文哲也呼籲執政黨要把握這次的機會，向國際社會積極表態，讓台灣務實地參與國際體系。期望我們重返國際組織，對國際社群做出更大的貢獻。

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