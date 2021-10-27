姊弟戀「殉情」女慘死　兇手姊：約看病母他改口「工程先結尾」

記者邱中岳／台北報導

北市中山區1名女子與男友倒臥住家房間床上，女子「脖子上有勒痕」明顯死亡，男友手腕有10多處刀傷昏迷，男子清醒後坦承殺害女友稱是相約殉情，檢警也在27日下午3時許相驗遺體，兇嫌姊姊表示，弟弟北上多年平常少有交集，最後一次見面是弟弟南下探視母親。

警方調查，58歲的許姓女子，在離婚後與51歲的林姓男友交往，2人住在北市中山區新生北路2段28巷的租屋處，租屋處內除了許姓情侶之外，另外還有許女的19歲小兒子、林男的15歲兒子等4人一起同居。

▲許女遭林姓男友殺害，檢警在27日下午3時許會同相驗遺體。（圖／記者邱中岳攝）

據了解，林姓男友昏迷後送往醫院救治，過了一夜已經恢復意識，雖然不能說話，但能透過點頭、搖頭回答問題，面對詢問當場點頭坦承「殺害女友」，但辯稱是相約殉情，針對此事警方仍在釐清。

檢警在27日下午3時許，在第一殯儀館與2方家屬相驗許女遺體，目前也將等待法醫解剖許女遺體，才能判定死亡原因，而許女的小兒子以及大兒子到場，林姓男友的兒子則是由姑姑陪同前往相驗現場。

▲許姓女死者的大兒子（左）以及報案的小兒子均到現場陪同檢察官相驗。（圖／記者邱中岳攝）

據了解，林姓男子從高雄北上打拼多年，原本在信義區開設防水、抓漏工程行，2年多前與許女交往後，與許女一起投入直銷工作，林姓男友的姊姊則表示，平時與弟弟鮮少聯絡。

▲林姓男友的15歲兒子（左）則在姑姑的陪同下，前往殯儀館會同相驗。（圖／記者邱中岳攝）



林姓男友的姑姑指出，約數週前弟弟有前往高雄探視重病的母親，且24日還在家人通訊群組說與女友一起出去吃飯，原本是上週要再度南下探視母親，又改口「先把工程做結尾再下去」但卻發生這種事。

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