　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義師生同車昏迷女死男命危　家屬列3大疑點認遭「加工自殺」

▲▼嘉義東石漁人碼頭傳出一對補教師生，相約燒炭殉情。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義東石漁人碼頭傳出一對補教師生，相約燒炭殉情。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市某高中34歲兼任男教師與16歲高二女學生昨天遭發現昏迷在車內，送醫急救，女學生不治、男教師命危；檢警今天相驗，因無法確認少女是一氧化碳中毒或藥物等因素致死，20日解剖釐清。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天接受媒體訪問表示，初步檢視死亡女學生身體無明顯致命外傷，因車內遺留部分跡證，尚待調查釐清，將於20日解剖，釐清死者是一氧化碳中毒或服用藥物等因素致命。至於男教師是否涉及刑責，檢方將調查釐清。

女學生叔叔指出，昨天從車內救出姪女時，發現姪女額頭有傷痕，在送醫急救後，還被驗出疑有服用藥物，且常使用的筆記本筆跡，前後不一，根據種種跡象，懷疑姪女是被「加工自殺」，希望檢警能調查釐清真相。

▲▼嘉義東石漁人碼頭補教師生戀，相約燒炭殉情。（圖／記者翁伊森翻攝）

女學生就讀某中學的學務主任接受媒體訪問表示，這名男教師在學校兼課多年，非正式聘任教師，也在一家補習班任教，在校內及補習班都曾經教過這名女學生，至於2人關係，或有人檢舉師生戀，校方則未不便說明，須由檢警調查釐清。

嘉義縣消防局昨天下午獲報指東石漁人碼頭大巴士停車場附近有2人不明原因倒臥車內，救護車趕抵，34歲男子及16歲少女已被拖出車外，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，隨即送醫急救後，少女宣告不治、男子恢復生命跡象，但狀況不穩定，目前在加護病房觀察。

▲▼嘉義東石漁人碼頭補教師生戀，相約燒炭殉情。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方調查，女學生家屬16日深夜報案，指女學生當天上午到嘉義市一家咖啡館寫功課，直到晚上都沒有回家，又聯繫不上人，警方透過手機定位，發現在東石鄉，通報嘉義縣警方協尋，於昨天下午在東石漁人碼頭停車場發現女學生與1名男子倒臥在休旅車內。

警方進一步調查發現，休旅車曾停在東石鄉一家超市，由車內男子下車購買東西，初步排除外力介入，檢警正進一步調查釐清案情。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
醫曝「胃癌7危險因子」　你踩中了幾個？
鄧佳華嘲小玉「我比他好多了」　慘被虧爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆男爬牆回家「6樓墜下」　頭著地倒臥血泊…送醫不治

停好機車忘了拔鑰匙遭竊賊騎走　金山警不到1小時火速破案

小玉知道警察有天會來　群組會員：說真的，我們這群都還算是紳士

快訊／小玉籌不出50萬交保金！降為30萬　交保畫面曝光

快訊／基隆男民宅6F頂墜下　頭著地「腦漿溢出」送醫不治

快訊／小玉走出新北檢了！涉賣變臉A片50萬交保　推眼鏡快步離開

小玉「變臉謎片」超好賺！　共犯幫看A片月薪10萬

嚴辦速辦「綠能蟑螂」　檢察機關與綠能企業聯繫座談會台南登場　

小玉變臉片賺千萬刑期僅3年　女權團體吼：速修法保護女性

台灣首例deepfake換臉技術犯罪！ 「無法律規範」檢警籲修法

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

黃金獵犬成全台首隻妥瑞症輔助犬 工作「淡定瞥眼」能救病發患者！

基隆男爬牆回家「6樓墜下」　頭著地倒臥血泊…送醫不治

停好機車忘了拔鑰匙遭竊賊騎走　金山警不到1小時火速破案

小玉知道警察有天會來　群組會員：說真的，我們這群都還算是紳士

快訊／小玉籌不出50萬交保金！降為30萬　交保畫面曝光

快訊／基隆男民宅6F頂墜下　頭著地「腦漿溢出」送醫不治

快訊／小玉走出新北檢了！涉賣變臉A片50萬交保　推眼鏡快步離開

小玉「變臉謎片」超好賺！　共犯幫看A片月薪10萬

嚴辦速辦「綠能蟑螂」　檢察機關與綠能企業聯繫座談會台南登場　

小玉變臉片賺千萬刑期僅3年　女權團體吼：速修法保護女性

台灣首例deepfake換臉技術犯罪！ 「無法律規範」檢警籲修法

《英雄聯盟》小組賽D4　神秘數字3-3瀰漫…首次「四方加賽」登場

傳北京試射「極音速飛彈」　美防長冷回：這只會提高區域的緊張

陳柏惟高中同學大戰！他力挺3Q澄清：別因年少過節就推論是爛人

AirPods 3問世　入耳設計、續航達30小時

新北原生種山藥冠軍誕生　農業局推全運金牌山藥

六塊肌猛男「狂嗑雞胸肉」　不到一個月險把腎毀了

馬拉拉發表公開信　要求塔利班「讓阿富汗女孩上學」

日本疫情離奇趨緩！在地人驚呆　專家揭爆炸時間點

鋼鐵人管理層更換風波　球團：吳同喬無權對外代表公司

基隆男爬牆回家「6樓墜下」　頭著地倒臥血泊…送醫不治

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

社會熱門新聞

小玉籌不出50萬交保金！降為30萬

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

城中城防火門全被拆　濃煙狂竄狠奪46命

小玉會員：說真的我們這群還算紳士

桃園15歲女「體育課突休克」亡　曾接種BNT

把龍龍、高嘉瑜變A片女主角　YouTuber小玉被逮

基隆男6F頂墜下爆頭　送醫不治

涉賣變臉A片50萬交保　小玉走出新北檢

deepfake換臉技術犯罪「無法律規範」

小玉變臉片超好賺　警呼過太爽

國道闖土坡切西瓜下交流道　瑪利歐神駕駛身分曝

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

快訊／不只小玉被抓！笑笑也被逮捕

小玉金庫塞滿千元大鈔　笑笑認當集團總帳房

更多熱門

相關新聞

城中城大火　邢泰釗指示犯保協助

城中城大火　邢泰釗指示犯保協助

高雄城中城大樓發生火災，遭成46死的慘劇。「犯罪被害人保護協會」在案發後就立即成立「即時關懷」小組，到場協助家屬指認、並關懷家屬。犯保董事長、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗，也在15日上午前往殯儀館，指示犯保人員全力協助，幫助罹難者與家人安心回家。

泰山惡火一家5口3死　相驗初判嗆暈窒息

泰山惡火一家5口3死　相驗初判嗆暈窒息

即／葬儀社老闆被控猥褻輕生亡　妻母哀痛陪相驗

即／葬儀社老闆被控猥褻輕生亡　妻母哀痛陪相驗

檢警相驗4歲童　嬤彎腰快步離開

檢警相驗4歲童　嬤彎腰快步離開

三合院腐屍「烤肉竹籤」驚見血跡反應

三合院腐屍「烤肉竹籤」驚見血跡反應

關鍵字：

相驗嘉義師生戀

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

小玉籌不出50萬交保金！降為30萬

蕾菈成換臉AV女主　飆罵小玉「噁男」：付錢都幫兇！

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

城中城防火門全被拆　濃煙狂竄狠奪46命

醫曝「胃癌7危險因子」：愛吃宵夜也中鏢！

即／館長回應「小玉事件」：我也會告

換臉A片她在封面！球球暴怒「送小玉2字」

名單曝光！小玉換臉謎片「受害者有100+」

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

GINO偷曝天后「私下29秒畫面」：想讓大家知道

好市多「每車一袋」！她驚問：這厲害嗎？

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面