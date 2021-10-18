嘉義師生同車昏迷女死男命危　家屬列3大疑點認遭「加工自殺」

▲嘉義東石漁人碼頭傳出一對補教師生，相約燒炭殉情。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市某高中34歲兼任男教師與16歲高二女學生昨天遭發現昏迷在車內，送醫急救，女學生不治、男教師命危；檢警今天相驗，因無法確認少女是一氧化碳中毒或藥物等因素致死，20日解剖釐清。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天接受媒體訪問表示，初步檢視死亡女學生身體無明顯致命外傷，因車內遺留部分跡證，尚待調查釐清，將於20日解剖，釐清死者是一氧化碳中毒或服用藥物等因素致命。至於男教師是否涉及刑責，檢方將調查釐清。

女學生叔叔指出，昨天從車內救出姪女時，發現姪女額頭有傷痕，在送醫急救後，還被驗出疑有服用藥物，且常使用的筆記本筆跡，前後不一，根據種種跡象，懷疑姪女是被「加工自殺」，希望檢警能調查釐清真相。

女學生就讀某中學的學務主任接受媒體訪問表示，這名男教師在學校兼課多年，非正式聘任教師，也在一家補習班任教，在校內及補習班都曾經教過這名女學生，至於2人關係，或有人檢舉師生戀，校方則未不便說明，須由檢警調查釐清。

嘉義縣消防局昨天下午獲報指東石漁人碼頭大巴士停車場附近有2人不明原因倒臥車內，救護車趕抵，34歲男子及16歲少女已被拖出車外，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，隨即送醫急救後，少女宣告不治、男子恢復生命跡象，但狀況不穩定，目前在加護病房觀察。

警方調查，女學生家屬16日深夜報案，指女學生當天上午到嘉義市一家咖啡館寫功課，直到晚上都沒有回家，又聯繫不上人，警方透過手機定位，發現在東石鄉，通報嘉義縣警方協尋，於昨天下午在東石漁人碼頭停車場發現女學生與1名男子倒臥在休旅車內。

警方進一步調查發現，休旅車曾停在東石鄉一家超市，由車內男子下車購買東西，初步排除外力介入，檢警正進一步調查釐清案情。

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