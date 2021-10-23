愛犬在美容店洗澡竟「被公車撞死」！主人氣炸：店員抽菸不送醫

▲主人把2愛犬送至美容店洗澡修毛，後來其中一隻衝到馬路上遭公車撞飛，但店家第一時間未送醫。（圖／翻攝自Dcard【廖奶奶是寶貝】）

記者陳雕文／新北報導

新北市三重區一名女子20日下午1點多將愛犬送到寵物美容店洗澡、修毛，到了晚間6點多，女子接到店家的電話得知愛犬「已經走了」！她立即請鄰居去寵物店關切，見身受重傷的愛犬呼吸微弱，送醫急救5分鐘即宣告不治，女子查看監視器畫面，發現愛犬衝到馬路被公車撞上，但店家的處理方式讓她氣炸。

▲小狗衝到馬路上遭公車撞上的瞬間。（圖／記者陳雕文翻攝）

有網友在Dcard寵物版代余姓女主人PO文表示，余女把愛犬「伊比」以及「呀比」送到三重一間寵物美容店，結果在於晚間6點26分接到店家電話稱「伊比已經走了」，余女問三次，「狗狗在哪？」老闆卻請余女先到再說！在下午6點31分時余女又打電話回去請老闆先將狗狗送去醫院，接著余女再打電話請鄰居去幫忙看看伊比。

當鄰居下午6點42分到了的時候，發現伊比還有微弱的心跳，並且趕緊送醫於下午6點45分送到醫院，不幸的是一切已經太遲，在下午6點50分醫生開立死亡證明。

▲愛犬送洗最後變成了遺體，另女主人無法接受，發現店家處理方式有問題，更讓她氣急敗壞。（圖／翻攝自Dcard【廖奶奶是寶貝】）

余女氣炸表示，「我們對這件事有太多太多的疑問！才發現此店家如此之可惡！」由於店家說詞反覆不一，說有緊張地尋求幫助，余女查看監視器，卻拍到店家將狗狗放在腳踏墊上。還在旁邊抽煙、顧小孩、收洗車水管跟喬車子的雨刷。

余女質疑，「我只想問你們還有人性嗎？祂很想活下來！但是你們不肯！你們想讓祂死！讓祂活下來，你們害怕龐大的醫療費所以寧願讓祂在旁邊垂死掙扎！」余女請友人代PO文到Dcard版上並呼籲，「請各位幫我們分享出去，請不要再有一位毛小孩喪命於此。 每一位毛小孩都是爸媽的心頭肉，毛小孩的命也是命」！

▲愛犬遇劫驟逝，女主人請友人PO文，希望大家注意該間具有爭議性的寵物美容店。（圖／翻攝自Dcard【廖奶奶是寶貝】）

據了解，該寵物店坦承疏失，並於臉書粉專貼出聲明表示，「因美容師疏忽沒有把三道門＋一到隔柵關起來，導致寵物犬往外衝，遭路口公車撞擊，當下美容師沒有立即將寵物犬送至動物醫院急救，而是帶回店裡延宕半小時錯過黃金救治時間，導致客人的寶貝身亡」。

寵物店還說，「對於『疏忽關門』與『延誤就醫』這兩點我們深感抱歉，心中更是十萬分不捨，這次過失致死的經歷我們也會銘記在心，爾後我們會改善本店的SOP流程與加強員工教育培訓課程外，也會在安全措施上加強防範意外發生，與醫療急救流程知識，致上萬分的歉意」。但疑因遭到大量網友抨擊，目前紛絲專頁已經關閉。