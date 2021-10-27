渣男分手報復「外流激戰片」：把你毀了！清純高中妹變主角崩潰

▲曾男與小妍分手後，不但傳訊息恐嚇對方，更將性愛畫面上傳色情網站。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／高雄報導

曾姓男子與15歲少女小妍（化名）交往期間曾偷拍性愛畫面，孰料，2人分手後，他竟不滿對方拒絕聯絡，將先前拍攝的私密畫面上傳至色情網站及論壇。直到經友人告知，小妍才知自己成性愛片女主角，氣得報警，並提告求償60萬。案經審理，法院日前判曾男賠50萬元為適當。

判決指出，曾男與小妍交往時，曾一起出遊過夜、發生性關係，並以手機拍攝2人的性愛畫面；然而，他於2015年4月29日與小妍分手後，不滿小妍拒絕聯繫，曾接連傳送「聯絡不到你的話」、「可能有驚喜唷」、「我想把你毀了」等訊息恐嚇小妍，接著還傳送裸照、槍枝照片給小妍「想大家看你裸照？」「就是欠威脅」等語。

怎料，曾男除了傳訊恐嚇小妍，更於各大色情網站、論壇以「清純高中女被騙上床」等標題，上傳2人的性愛畫面。直到經友人告知，小妍才知自己成性愛片女主角，氣得報警，並提告求償60萬。

對此，法官認為曾男刑事部分已被判刑，另考量曾男犯行，除嚴重侵害小妍隱私權及名譽權，小妍更因擔憂影片將繼續外流，精神上受極大痛苦，故審酌後，判曾男賠50萬元為適當。