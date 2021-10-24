新北今晨17.5度！今晚至明晨再迎一波濕冷　轉晴時間點曝光

記者許維寧／台北報導

受到東北季風影響，北部近日陰雨綿綿。中央氣象局今（10/24）上午召開線上記者會，技正王君賢表示，根據中央氣象局資訊，今晨平地最低溫位於新北富貴角，僅有17.5度；本島平地局屬氣象站淡水也測得18.7度、宜蘭19.1度。

▲中央氣象局今天上午召開線上記者會。（圖／翻攝自中央氣象局）



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王君賢說，今天整天到明天清晨，持續受到華南雲雨區和東北季風影響，氣象局上午已針對北北基宜四縣市發布大雨特報，今天宜蘭地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率。預計降雨將持續到明天清晨，由於未來持續受到東北風影響，不排除至後天迎風面地區仍有較大雨勢出現，花東地區、中南部地區明天開始則轉為局部、零星降雨。

至於未來一週天氣，王君賢說，北部低溫將持續到明天清晨，明天白天開始隨東北季風減弱溫度隨之回升，也由於東北季風減弱，明天桃園以北雖仍有局部降雨，但降雨量值與近日相比將「少很多」，中南部恢復多雲到晴，午後平地和近山區有局部短暫雨的天氣模式。

▲中央氣象局持續針對迎風面四個縣市發布大雨特報。（圖／翻攝自中央氣象局）

但王君賢也說，明天開始未來一週台灣仍處於東北風影響的環境，北部早晚仍偏涼、低溫在20至21度間；白天起高溫回升可來到25至27度，預計東北風影響的狀況將持續至週六（10/30）。

中南部未來一週天氣變化不大，根據中央氣象局資訊，中南部未來一週未下雨時多雲到晴，高溫仍可介於26至29度間。

另外，目前菲律賓東方海面已有熱帶性低氣壓（TD23）發展，王君賢說，預計該熱帶系統將朝日本南方海面前進，今天至明天有機會生成為今年第20號颱風「瑪瑙」；南海附近也有一熱帶系統發展中，預計未來朝中南半島方向前進，是否會生成為今年第21號颱風「妮亞圖」則要持續觀察。

▲受東北季風影響降雨主要集中於北部、東北部地區。（圖／翻攝自中央氣象局）