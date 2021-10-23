再1天放晴！下周「又轉濕涼」還有雙颱發展　11月偏暖機率出爐

▲北台灣持續數天濕涼天氣，下周一將逐漸轉乾。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到東北季風影響，北部、東北部整天感受濕涼，明日開始東北風逐漸減弱，下周一天氣回穩，氣溫也會回升。不過下周三可能又會有下一波東北風影響，且持續到下周六，天氣可能再度轉變，此外下周可能有兩個颱風發展，但對台無影響。另11月台灣有六成以上偏暖的機率，11月下旬東亞冬季風也有機會增強。

氣象專家賈新興在YouTube影片中指出，今明兩日受到東北季風影響，北部、東北部持續有零星短暫降雨，明日東北風逐漸講弱，不過東北部仍有局部較大雨勢，下周一環境轉為偏東風，各地天氣回穩，主要降雨仍集中在北部、東北部。

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▲下周有雙颱發展機會。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

下周三開始，可能又會受到下一波東北季風影響，影響時間持續到下周六，大環境都會以東北風天氣型態為主，北部、東北部仍較為濕涼，未來10天還沒有比較強的冷空氣南下的機會。

而台灣附近海域正有熱帶系統發展中，下周三在菲律賓東邊的熱帶性低氣壓、海南島南部的熱帶性低氣壓都有5成機會發展為颱風，不過兩個系統對台灣都沒有影響。

▲下周可能有兩個颱風生成，但對台灣無影響。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

各國預報顯示，今年冬季反聖嬰現象的趨勢明顯，不過根據統計，在1985年前反聖嬰年冬季氣溫確實偏低，但在1985年後，受到全球暖化影響，反聖嬰年不再特別偏冷，反而經常性偏暖，根據平均預報顯示，11月台灣有六成以上偏暖的機率，11月中旬後半，東亞冬季風則有開始增強的機會。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，未來3到5天可能有1到2個颱風形成，關島已有熱帶擾動發展中，預計未來將北轉，南海的熱帶系統也在醞釀中，將會向西朝向中南半島前進，兩個系統影響台灣的機率都很低。