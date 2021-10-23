　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

再1天放晴！下周「又轉濕涼」還有雙颱發展　11月偏暖機率出爐

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,口罩,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲北台灣持續數天濕涼天氣，下周一將逐漸轉乾。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到東北季風影響，北部、東北部整天感受濕涼，明日開始東北風逐漸減弱，下周一天氣回穩，氣溫也會回升。不過下周三可能又會有下一波東北風影響，且持續到下周六，天氣可能再度轉變，此外下周可能有兩個颱風發展，但對台無影響。另11月台灣有六成以上偏暖的機率，11月下旬東亞冬季風也有機會增強。

氣象專家賈新興在YouTube影片中指出，今明兩日受到東北季風影響，北部、東北部持續有零星短暫降雨，明日東北風逐漸講弱，不過東北部仍有局部較大雨勢，下周一環境轉為偏東風，各地天氣回穩，主要降雨仍集中在北部、東北部。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼下周有颱風發展機會。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲下周有雙颱發展機會。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

下周三開始，可能又會受到下一波東北季風影響，影響時間持續到下周六，大環境都會以東北風天氣型態為主，北部、東北部仍較為濕涼，未來10天還沒有比較強的冷空氣南下的機會。

而台灣附近海域正有熱帶系統發展中，下周三在菲律賓東邊的熱帶性低氣壓、海南島南部的熱帶性低氣壓都有5成機會發展為颱風，不過兩個系統對台灣都沒有影響。

▲▼下周有颱風發展機會。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲下周可能有兩個颱風生成，但對台灣無影響。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

各國預報顯示，今年冬季反聖嬰現象的趨勢明顯，不過根據統計，在1985年前反聖嬰年冬季氣溫確實偏低，但在1985年後，受到全球暖化影響，反聖嬰年不再特別偏冷，反而經常性偏暖，根據平均預報顯示，11月台灣有六成以上偏暖的機率，11月中旬後半，東亞冬季風則有開始增強的機會。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，未來3到5天可能有1到2個颱風形成，關島已有熱帶擾動發展中，預計未來將北轉，南海的熱帶系統也在醞釀中，將會向西朝向中南半島前進，兩個系統影響台灣的機率都很低。

►飯店級枕頭才200元！

ET快訊
快訊／同意票72077！　剩1667票過門檻
快訊／同意票數突破7萬　快到「73744門檻」！
快訊／陳柏惟罷免案　「章魚里」票數出爐
快訊／同意票62433持續領先　挺Q現場氣氛低迷
史上最高！陳柏惟罷免投票率飆52.63%　高出韓國瑜10.4
快訊／同意飆破6萬票！　距罷免門檻只差1.3萬票
陳柏惟穩了？　林濁水預測：同意罷免的「註定達不到25%」
3Q還是刪Q？陳柏惟罷免投票發聲：民主最後一哩路
快訊／同意票過5萬票！　領先快3000票
快訊／陳柏惟罷免案　「總投票率」出爐
快訊／同意票破5000！　雙方激戰咬超緊
陳柏惟罷免案「55開」票數咬超緊！　鄉民狂喊刺激

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮大學楊四海董事長追思告別禮拜　蔡英文總統頒發褒揚令

第12輪首日打42.1萬人！ 3疫苗接種率曝光「最高不是BNT」

票數緊咬差3千！網曝「1數據」決定陳柏惟去留：看就知道結果了

陳柏惟罷免案「55開」票數咬超緊　鄉民狂喊刺激：之前都差距很大

再1天放晴！下周「又轉濕涼」還有雙颱發展　11月偏暖機率出爐

陳柏惟超抖？　當地人曝「台中街上一景象」：穩到爆

政大EMBA首辦全台校內龍舟賽　秋雨澆不息選手熱情

沒重演花博之亂！中央增設5站首日9600人施打　莊人祥自評分數

星宇航空「高卡級會員」轉卡10／31截止！現在入會再送1千哩

柯文哲嗆疫苗分配不均「要面對面談」！陳時中：大門隨時都開著

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

騎士等紅燈突然「怒摔安全帽」 下秒疑似拭淚...網好奇：有故事

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

美校工遇經濟困難每天走1hr上班　老師籌資送暖他收到車鑰匙秒呆住

到底在哪？慌張男車內狂找口罩　翻全身發現「在下巴」友人笑翻

長榮大學楊四海董事長追思告別禮拜　蔡英文總統頒發褒揚令

第12輪首日打42.1萬人！ 3疫苗接種率曝光「最高不是BNT」

票數緊咬差3千！網曝「1數據」決定陳柏惟去留：看就知道結果了

陳柏惟罷免案「55開」票數咬超緊　鄉民狂喊刺激：之前都差距很大

再1天放晴！下周「又轉濕涼」還有雙颱發展　11月偏暖機率出爐

陳柏惟超抖？　當地人曝「台中街上一景象」：穩到爆

政大EMBA首辦全台校內龍舟賽　秋雨澆不息選手熱情

沒重演花博之亂！中央增設5站首日9600人施打　莊人祥自評分數

星宇航空「高卡級會員」轉卡10／31截止！現在入會再送1千哩

柯文哲嗆疫苗分配不均「要面對面談」！陳時中：大門隨時都開著

長榮大學楊四海董事長追思告別禮拜　蔡英文總統頒發褒揚令

澎恰恰占卜問還債！「年底有翻身機會」一聽詳情嚇到頭皮麻：可怕

李建勳「溫柔拉弓」笑翻隊友　陳鴻文、江少慶搞笑模仿

不斷更新／3Q罷免案！同意票衝破7萬2000票　刪Q群眾嗨翻

第12輪首日打42.1萬人！ 3疫苗接種率曝光「最高不是BNT」

澳門中聯辦：新任立法會議員首次全是「愛國者」　難能可貴

粉絲勸「希望放下跟大東的心結」！　釣出炎亞綸親回：緣分不強求

中職二軍／廖任磊改造首戰好球率超高　味全不敵統一

快訊／陳柏惟罷免案！沙鹿區「章魚哥里」同意票小贏14票

Haha曬愛女「我不需要臭男生」！2歲眼睛笑彎成月亮...萌樣Q爆

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

23歲↑年輕人注意！快來查第12輪「預約資格」

超市買780「五倍券700+現金100」　店員不找零

陳柏惟超抖？　當地人曝「台中街上一景象」：穩到爆

誰是平價服飾霸主？　鄉民秒推「這一間」：便宜到哭

即／基隆確女導遊足跡曝　搭台鐵雙北3宮廟參拜

2022年運勢最旺「4生肖」大公開

中職女球迷「看台超會扭」爆紅！　粉紅熱褲曝光她身分

要求麥當勞現炸薯條！他拍片揭暗黑手法

打工換宿被問「多少錢包養」　她拒老闆立刻被趕

獨／男大生打BNT送加護病房慘況曝

摩斯紅茶被捧上天　網揭1關鍵：沒贏它的

全聯震撼收購大潤發　學者：家樂福一定會緊張

「零負評YouTuber」鄉民點名她：沒有爭端

樓上鄰居鑽破天花板　她勸反被酸

更多熱門

相關新聞

北台整天濕探18度！入夜雨彈升級

北台整天濕探18度！入夜雨彈升級

受到東北季風及華南雲雨區影響，今日北部、東北部降雨降雨時間長，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，早晚低溫約18度。今晚開始華南移入水氣更多，北部、東北部、中部山區雨量在增加，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭、大台北山區嚴防大雨，連台中、南投、彰化雨勢都更明顯。

入夜暴跌10°C　各地低溫一次看

入夜暴跌10°C　各地低溫一次看

反聖嬰不等於冷冬！專家曝1關鍵

反聖嬰不等於冷冬！專家曝1關鍵

大雨連轟3天！一周降雨熱區出爐

大雨連轟3天！一周降雨熱區出爐

豪雨特報範圍擴大！低溫下探17度

豪雨特報範圍擴大！低溫下探17度

關鍵字：

低溫下雨

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／3Q罷免案！同意票數突破6萬

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

烤蝦外送500元一斤…她一秤只有274公克

陳柏惟團隊急喊：需要大家監票　選委會回應了

保羅沃克22歲愛女結婚　馮迪索婚禮代父職

23歲↑年輕人注意！快來查第12輪「預約資格」

NanaQ正面反擊酸民！

超市買780「五倍券700+現金100」　店員不找零

不再是好朋友了！切割孫協志　夏宇童開酸「現在是普通朋友」

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

好萊塢大咖誤殺「1子彈射中2人」離奇過程曝

生吞小蝌蚪！50歲女「體內爬滿寄生蟲」

小鐘脫口「睡過林莎」！她害羞認了：交換過唾液

LINE免費貼圖來了！　限時6款快下載

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

更多

最夯影音

更多
航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪
陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面