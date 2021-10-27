　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買豬肉被闆娘拒收5個1元「因為用不到」　內行人曝關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友26日在臉書PO文聲稱，下班後到黃昏市場買豬肉，總共198元，老闆娘說收195元就好，於是她拿出1張百元鈔、1個50元硬幣、4個10元硬幣和5個1元硬幣，沒想到卻被以「我們不收1塊錢」為由拒收零錢，讓她覺得很驚訝。不過，有網友透露曾問過早餐店老闆同樣的問題，得到的答案是「因為很多客人都不接受1塊錢找零」，所以乾脆不收。

▲▼傳統市場,生鮮,肉鋪,疫情,食物,飲食。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO遇到肉販拒收1元硬幣，覺得很奇特。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，上週某一天因為比較早下班，就到住家附近的黃昏市場買東西，並在經常光顧的豬肉攤買肉，老闆認出她還熱情打招呼，結帳時老闆娘說，「妳的198元，拿195元就好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，當時她從皮夾裡拿出1張百元鈔票，接著再從小零錢包拿出1個50元硬幣、4個10元硬幣和5個1元硬幣，但還在數零錢的時候，老闆娘卻說「我們不收1塊錢」，因為沒有遇過這樣的狀況，她忍不住發出一聲驚呼，老闆娘聽到後又重述一遍，「我們不收1塊錢，因為用不到。」

原PO坦言，長到這麼大第一次聽到這樣的理由，覺得很驚訝，這才想PO文跟大家分享。不少網友看完全文，都和原PO一樣覺得無法理解老闆娘的作法，「傳統小生意不收1塊錢，不OK」、「1元也是錢啊，好奇怪的邏輯」、「怎麼可能用不到啊」、「老闆娘一定有遇過全部給1塊錢的客人」。

不過，也有網友跳出來解釋原因，「我也遇過早餐店不收1塊錢，老闆說因為很多客人都不接受1塊錢找零，拿去銀行換之前還要洗過，不然銀行不收，所以老闆已經累積2萬多元的1塊錢了」、「我們家是不收5塊錢，所以都會跟客人講算190元就好」、「我也是做生意的，如果不想收1元，就會直接把零頭抹去收190元，這樣大家都高興」。

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
人氣手搖飲買1送1　10家限時優搶先看！
連千毅「武將小弟」變詐騙首腦！富商慘遭騙3800萬
快訊／勇士6比2擊垮太空人！世界大賽首勝到手
和已婚國標老師泡湯！賴慧如「還原現場」回應了
八點檔女星泡湯已婚人夫　「辣妻正宮」美豔臉蛋曝光
AV版《魷魚遊戲》私密畫面外洩！　真槍實彈內幕曝
快訊／高鐵橋下驚見女浮屍！　身分待查
蔡阿嘎認了「在國民黨上過班」！月薪曝光：1年還光貸款
冬季風增強！　變天「探18°C」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

推廣及展示原住民文化　台科大「達路岸長廊」今開幕

保全成「年輕人夢幻職業」？　網揭2優勢：都臥虎藏龍

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」　老司機暈歪！本尊害羞1舉動嗨了

機組員身心狀況亮紅燈　機師工會擬發動「無聲求救」黃飄帶行動

打疫苗早到怨等太久！醫轟大頭症「PO加開冷清照」：存心想整我們嗎

台灣首座海上空橋啟用　風電技師不再受到落海威脅

高雄流行音樂中心10／31開幕　虛擬IP輕軌少女亮相

唐鳳對談青年！網驚挖出「一句話」：吸過大麻？　謝和弦也來了

開放國門3大標準！學者揭2條件「入境免隔離或縮短居檢」

買豬肉被闆娘拒收5個1元「因為用不到」　內行人曝關鍵

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

貪玩汪吃零食「怕暴衝咬到爸爸」　小口輕輕咬...網讚：養到天使狗

推廣及展示原住民文化　台科大「達路岸長廊」今開幕

保全成「年輕人夢幻職業」？　網揭2優勢：都臥虎藏龍

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」　老司機暈歪！本尊害羞1舉動嗨了

機組員身心狀況亮紅燈　機師工會擬發動「無聲求救」黃飄帶行動

打疫苗早到怨等太久！醫轟大頭症「PO加開冷清照」：存心想整我們嗎

台灣首座海上空橋啟用　風電技師不再受到落海威脅

高雄流行音樂中心10／31開幕　虛擬IP輕軌少女亮相

唐鳳對談青年！網驚挖出「一句話」：吸過大麻？　謝和弦也來了

開放國門3大標準！學者揭2條件「入境免隔離或縮短居檢」

買豬肉被闆娘拒收5個1元「因為用不到」　內行人曝關鍵

蘿莉塔「李唯楓渣到不行」　虧緋聞跟張立東一樣多：真的很垃圾！

藍轟城中城大火2局長下台棄車保帥　昨天公祭今天忘記明天音樂祭

布林肯挺台參與聯合國體系　民進黨：台灣參與國際已是美日共識

推廣及展示原住民文化　台科大「達路岸長廊」今開幕

超商店員勸戴口罩遭暴力男踹碎眼骨　盧秀燕震怒：一定嚴辦

擔心物價飛漲　10月ICC調查：物價水準信心跌破40

蕾菈當眾逼問孫生：要吃B嗎　全場傻眼...她揭真實答案

李沃牆／大陸經濟成長不如預期　台灣會被「拖下水」嗎？

中信特攻領隊公布　中信銀行個人金融執行長楊淑惠出任

為何美國總統時不時「口誤」挺台灣？原因曝光　學者：是面子問題

57秒恐佈地震全都錄！整個台北都在晃　全網嚇壞：101也在搖擺

生活熱門新聞

888元農遊券今第3抽有22萬份！

快訊／農遊券第3波獎號出爐

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

中午截止！莫德納孤兒別錯過預約　AZ、BNT加開「2類對象」

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

好友LINE突傳「CTY」　內行揭真相：幫QQ

王必勝爆不倫　名醫偷吃最震驚是他

瑪瑙今將轉中颱！清晨17.6度　雨區擴大時間曝

阿嬤要買好市多「像輪胎那個」！她見本尊笑噴

快訊／大樂透頭獎1億元一注獨得！　獎落這縣市

結婚登記撲空！新人PO文酸炸...公務員怒公審

藝FUN券第3週抽籤！幸運號碼今公布

王必勝結巴回應不倫戀　曖昧小15歲護理師：沒有辦法再回答了

更多熱門

相關新聞

6題數學算到崩潰　網解答是中文不會

6題數學算到崩潰　網解答是中文不會

一名網友27日在臉書PO出6道數學題，題目載明要算出比值，讓他忍不住開玩笑說，「看到這6題，我才知道，我原來沒有讀過書。」沒想到意外引發網友熱議，不少人表示看不懂；但也有人覺得很簡單，「有時候，其實不是不會數學，是中文不會。」

婆婆拿1包蜜餞引慘劇　媳神招獲讚翻

婆婆拿1包蜜餞引慘劇　媳神招獲讚翻

好友LINE突傳「CTY」　內行揭真相：幫QQ

好友LINE突傳「CTY」　內行揭真相：幫QQ

日本人畫「台灣四季圖」！網：真的秋不起來

日本人畫「台灣四季圖」！網：真的秋不起來

陌生車停1樓門口　他火大報警！結局神反轉：感謝您

陌生車停1樓門口　他火大報警！結局神反轉：感謝您

關鍵字：

爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

888元農遊券今第3抽有22萬份！

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

快訊／農遊券第3波獎號出爐

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

可米小子隊長「罕提2離世成員」

連千毅正式決裂澎恰恰！

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

詭異消失疑遭弟分屍？　胞姊問卦神明：「已經不見了」

他與小女友「體外」完事2條線　要當爸超開心

中午截止！莫德納孤兒別錯過預約　AZ、BNT加開「2類對象」

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面