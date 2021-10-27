買豬肉被闆娘拒收5個1元「因為用不到」　內行人曝關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友26日在臉書PO文聲稱，下班後到黃昏市場買豬肉，總共198元，老闆娘說收195元就好，於是她拿出1張百元鈔、1個50元硬幣、4個10元硬幣和5個1元硬幣，沒想到卻被以「我們不收1塊錢」為由拒收零錢，讓她覺得很驚訝。不過，有網友透露曾問過早餐店老闆同樣的問題，得到的答案是「因為很多客人都不接受1塊錢找零」，所以乾脆不收。

▲原PO遇到肉販拒收1元硬幣，覺得很奇特。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，上週某一天因為比較早下班，就到住家附近的黃昏市場買東西，並在經常光顧的豬肉攤買肉，老闆認出她還熱情打招呼，結帳時老闆娘說，「妳的198元，拿195元就好。」

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原PO說，當時她從皮夾裡拿出1張百元鈔票，接著再從小零錢包拿出1個50元硬幣、4個10元硬幣和5個1元硬幣，但還在數零錢的時候，老闆娘卻說「我們不收1塊錢」，因為沒有遇過這樣的狀況，她忍不住發出一聲驚呼，老闆娘聽到後又重述一遍，「我們不收1塊錢，因為用不到。」

原PO坦言，長到這麼大第一次聽到這樣的理由，覺得很驚訝，這才想PO文跟大家分享。不少網友看完全文，都和原PO一樣覺得無法理解老闆娘的作法，「傳統小生意不收1塊錢，不OK」、「1元也是錢啊，好奇怪的邏輯」、「怎麼可能用不到啊」、「老闆娘一定有遇過全部給1塊錢的客人」。

不過，也有網友跳出來解釋原因，「我也遇過早餐店不收1塊錢，老闆說因為很多客人都不接受1塊錢找零，拿去銀行換之前還要洗過，不然銀行不收，所以老闆已經累積2萬多元的1塊錢了」、「我們家是不收5塊錢，所以都會跟客人講算190元就好」、「我也是做生意的，如果不想收1元，就會直接把零頭抹去收190元，這樣大家都高興」。