日本人畫「台灣四季圖」！網喊「超中肯」：真的秋不起來

實習記者林郁婷／綜合報導

台灣四季已逐漸不明顯，通常是長時間處在酷熱的夏季氣候，但往往寒流一來就氣溫驟降，不過也不會維持太久。就有一名曾在台灣擔任助理教授的日本人，對台灣的天氣很有感，他用畫圖的方式解釋台灣的四季變化，簡單易懂，讓台灣網友看了直呼「超中肯」。

一名網友在臉書「爆廢公社」轉貼日本網友在推特的貼文，照片中只見日本人寫道「台灣的天氣就是這樣的感覺」，還畫出台灣的夏天從5月一直到11月，秋天是個不存在的季節，冬季只有12月~1月，剩下的2月~4月則是什麼天氣都可能出現，讓他看了驚喊「這位日本朋友很懂台灣！」

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▲日本人畫台灣四季圖。（圖／翻攝自@10ntyan推特）

網友看了狂讚，「2到4月確實是變來變去沒錯」、「好好笑完全觀察正確」、「複雜的四角關係」、「真的很懂台灣」、「太有才了，真的是這樣呀」、「台灣秋不起來啊」、「超貼切，現在長短袖的切換期都縮短在一星期左右了，切換前不是大冷就是大熱，早就沒秋天了」、「超有道理」、「完全沒有辦法反駁」」、「太懂台灣了，今年有從夏天一夜之間變成冬天的感覺」。