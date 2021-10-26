抓姦老公在健身女教練床上！人妻含淚發文討拍…他PO一張紙大逆轉

▲范姓男子在健身女教練的房間內，被妻子等人當場抓姦。（圖／翻攝微博）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸浙江省紹興市一名女子因丈夫離家半個月，憤而帶著朋友到女健身教練家抓姦，將丈夫在屋內的畫面PO網譴責，引起網友群體痛批。沒想到，范姓丈夫事後發文，表示養了3年的孩子竟是別人的，並附上親子鑑定書為證，瞬間讓風向逆轉。

綜合陸媒報導，該名妻子帶著朋友闖進女健身教練家中，發現丈夫躺在床上，兩人起初態度非常淡定，隨後開始大吵。此時，女健身教練被嚇到，坦言她不知道范男結婚了，而女子的朋友出面解釋，說范男已半個月沒有回家，女子才會帶著他們來找人。

▲▼該段影片曝光後，不少網友直接留言大罵男子是渣男，譴責他外遇、出軌並隱瞞已婚。。（圖／翻攝微博）

女子立刻在微信用對3歲兒子說話的口吻發文說，她很對不起兒子，但希望對方可以記住善良、責任及誠實，因為爸爸不承認兒子是親生的，甚至出手毆打她及外婆，讓她非常委屈，最後信誓旦旦地說，「問心無愧，女子本弱，為母則剛」。

沒想到，在網友叫罵中，范男立刻出面在微信發文，強調他當了3年的爸爸，才發現兒子不是他親生的，「這種心情無法用語言表達，此處省略一萬字，等於說白給別人養了3年兒子」，並在PO文附上親子鑑定的報告。

「飯可以亂吃，話不能換講」范男說，妻子為了錢、房子及車子，什麼招式都用出來，先抓他出軌，再出言諷刺讓他動手，「等我點時，孩子爹也給他挖出來」，「電視劇都不敢這麼演」，「本想給她點顏面，她不念夫妻情分，那麼我也不怕了，誰怕誰！」

▼范男PO出親子鑑定書後證明，瞬間讓風向逆轉。（圖／翻攝微博）



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