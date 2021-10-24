省長就職典禮突遭「妒夫」衝上台扇巴掌　全都是因為人妻！

▲省長突然遭到不明男子攻擊。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

伊朗一名地方首長在就職典禮上發表演說時，突然有一名男子衝上台去，並伸手重重地扇了他一巴掌，嚇壞現場所有工作人員與觀眾。儘管維安人員隨即衝上前去拉開鬧事男子，但這個荒謬畫面仍然透過電視轉播流傳出去。事後被打的長官聲稱自己不認識對方，但男子卻驚爆，出手打人原因竟是與自己的妻子有關。

根據《衛報》報導，伊朗東亞塞拜然省（East Azerbaijan Province）的一名新任省長23日舉辦就職典禮，然而當他在台上發表就職演說時，卻突然有一名身穿西裝的男子衝上台，隨手就給省長一巴掌，麥克風甚至也因受到撞擊，發出砰的一聲，現場頓時陷入一片尷尬。

從影片中可以看到，坐在第一排的高官們面對這樣的場景頓時被嚇得手足無措，默默站起來盯著兩人。而過程中鬧事男子又開始步步逼近省長，甚至出手用力地推了省長，這時才看到有數名維安人員同時衝到台上壓制男子，並將他拉出場外。

事後該名省長淡定表示，「我當然不認識這個人，雖然我不想說，不過你們要知道，我在敘利亞的時候，每天至少會被敵人鞭打10次。他們不只10次拿已經上膛的槍指著我的頭，雖然我覺得他和那些人一樣，但算了，就原諒他吧。」

根據警方調查，鬧事男子是護衛隊「阿舒拉部隊」的成員，而該部隊正是由這名新任省長管理。不過後來有媒體報導，男子是因為不滿先前自己的妻子接種疫苗時，是被男護理師而不是女護理師施打，才會氣得遷怒省長。

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