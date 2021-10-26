打高端疫苗11／8後無法赴美　指揮中心：持續與美方溝通爭取

記者嚴云岑／台北報導

美國宣布入境新規細節，11月8日起所有外籍旅客須打完2劑獲美國FDA或WHO核准疫苗才可入境，未滿18歲孩童與少數族群例外。台灣國產疫苗高端依然未在名單內，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，9月起就積極向美方了解新的入境措施，為持續與美方溝通，爭取將高端納入名單，協助讓施打高端的國人可順利赴美。

根據《路透社》報導，美國疾病控制與預防中心 (CDC) 上周表示，美國將接受國際遊客使用美國監管機構或世界衛生組織授權的 COVID-19 疫苗。

CDC表示，如果旅客2劑疫苗是不同品牌也能接受，因為混打已經是目前常見趨勢，不過CDC仍是強調，混打品牌還是要經過FDA或WHO認證的疫苗才行。

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目前FDA認證的疫苗有輝瑞BioNTech、嬌生（Janssen）、莫德納（Moderna）3款；WHO則有輝瑞/BNT、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、楊森、莫德納、中國國藥疫苗及中國科興疫苗共6款。

莊人祥另表示，只要國內認證或者世界衛生組織認證的疫苗，打完兩劑都視為完整接種，不會再幫施打高端民眾接種另一劑疫苗，除非是未來開放第三劑，才會考慮幫接種高端民眾施打其他疫苗。