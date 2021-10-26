高端庫存223萬打不完？指揮中心澄清「陳時中口誤」：剩86.4萬

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

昨衛福部長陳時中提到，目前高端庫存223萬劑，若使用量不夠，將不再增購。不過今指揮中心澄清，高端剩餘數量約為86.4萬劑，「可能是部長有口誤」。

政府向高端採購500萬劑新冠肺炎疫苗，含開口合約共計1000萬劑。目前國產疫苗僅高端持續供貨並施打，至前日已有75萬2654人接種第一劑，61萬4535人完成兩劑注射。

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對於民眾黨立委高虹安質詢指出，政府未清楚揭露高端疫苗到貨資訊，國人不知現存高端數量與有效期限。陳時中與疾管署長周志浩一時也說不清到貨多少，最後給出仍有約223萬劑庫存的數字，有效期限半年。

陳時中說，含開口合約，高端疫苗可採購500萬加500萬共計1000萬劑，但「使用量不夠的話，後面就沒有了。」

發言人莊人祥解釋，高端實際驗收223萬劑，目前已經接種136.7萬劑，今天最新數字應為至少接種136萬劑，剩餘數量約為86.4萬劑。對於陳時中發言，莊人祥說明，並沒有剩餘二百多萬，「可能部長有口誤」。

針對高端打氣低迷，仍有200多萬劑尚未驗收，該如何處理，莊人祥表示，高端會持續生產進行封緘檢驗，指揮中心也會驗收，根據合約高端須在年底前將所有500萬劑交貨，否則將被罰款。另外，剩餘疫苗將針對其他國家看是否可捐贈，外交部也會協助這些國家取得高端EUA。