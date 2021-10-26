知名沙拉醬近200公斤遭退運　4水產「鎘」超標33公噸邊境遭攔

▲知名沙拉醬「LADY'S CHOICE」，被檢出防腐劑總量超標，192.58公斤遭退運銷毀。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（26）日公布邊境查驗結果，總共有13項產品不合格，其中包括菲律賓出口的知名沙拉醬「LADY'S CHOICE」，被檢出防腐劑總量超標，192.58公斤遭退運銷毀。此外，另有4項水產品被驗出重金屬「鎘」超標，總退運或銷毀量超過33公噸。

依據食藥署公布資料，「LADY’S CHOICE 凱薩沙拉醬（PBL0188 LADY’S CHOICE CAESAR DRESSING）」是億瓏貿易有限公司自菲律賓進口，檢出防腐劑苯甲酸0.7g/kg、己二烯酸0.4g/kg，超過規定的標準範圍。

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依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，調味醬防腐劑苯甲酸鈉用量以Benzoic acid計為1.0g/kg以下、己二烯酸鉀用量以Sorbic acid計為1.0g/kg以下，且混合使用防腐劑時，每一種防腐劑的使用量除以其用量標準所得之數值（即使用量/用量標準）總和不得大於1，而這一批沙拉醬已經超標。

▲新加坡出口「冷凍旗魚(FROZEN BLACK MARLIN)」重金屬鎘超標。（圖／食藥署提供）

今日公佈違規產品中，另有泰國水果乾品牌「Greenday」的蒜味秋葵脆餅被檢出防腐劑含量不符規定，其醬油之苯甲酸含量為7.5 g/kg，高於1.0 g/kg的標準值6倍之多，2.75公斤遭退運銷毀。

4項違規水產品則分別為日本出口的「丁香魚(FRESH BANDED BLUE SPRAT)」、印尼出口的「冷凍丁香魚(FROZEN SILVER FISH)」、新加坡出口「冷凍旗魚(FROZEN BLACK MARLIN)」以及南非出口「生蠔(LIVE PACIFIC OYSTERS)」，分別被驗出重金屬鎘0.09 mg/kg、鎘0.30 mg/kg、0.06 mg/kg與2 mg/kg。

依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於其他魚類限量為0.05 mg/kg，於貝類(不含殼)限量為1 mg/kg，上述產品均不符合規定，總計3萬3060公斤遭退運銷毀。