北車迷路救星「鳥人」去向曝光！落腳忠孝敦化⋯網驚：居然是真品

▲台北車站「鳥人」轉行到日系眼鏡店。（圖／Facebook／台北ジャピオン 台湾発行日本語フリーペーパー）

記者林育綾／台北報導

原先佇立台北車站地下街11年、被民眾俗稱為「鳥人」的藝術品雕像，一直是許多迷路人的指標；不過今年7月因合約到期而「畢業」撤離，讓許多民眾不捨。如今「他」的最新落角處曝光，被一間日系眼鏡店OWNDAYS買下，現佇立在該品牌忠孝敦化店中，網友看了也驚呼「居然是真品！」、「移民了！」、「我可以為了這隻鳥再去配眼鏡」。

藝術品「鳥人」原名為《夢遊》，在台北車站地下街佇立11年。民國99年時台北當代藝術館推動街區藝術計畫過程中，為了美化地下街公共空間，由台北捷運公司與當代藝術館合作，邀藝術家何采柔、郭文泰共同創作，設置於中山站地下街（近捷運台北車站1號出口及中山站地下街1號出口），合約期限在民國110年5月31到期。

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由於怪誕逗趣的鳥頭、人身造型，讓原本單調的空間添加趣味，不但被民眾稱為「鳥人」，還是許多人在台北車站地下街「大迷宮」的路標，常相約「等等在鳥人見！」可說是許多人的「迷路救星」。

▲俗稱「鳥人」的藝術作品《夢遊》，在台北車站地下街佇立11年期間，成為許多民眾的迷路救星。（圖／台北當代藝術館）

不過雕塑合約期限到期，加上設置多年，作品及配件都需整體維護，鳥人在今年7月13日當天卸除「正式畢業」，並在清潔維修後歸還給藝術家。當時鳥人畢業消息也驚動網友，紛紛留言「我以後去北車會不會迷路！」、「我的路標不見了！」、「我都是靠牠才能走到京站」、「一直都是靠它定位」。

而最近有眼尖網友發現，鳥人出現在台北忠孝敦化站附近一間日系眼鏡店OWNDAYS。據臉書粉絲團「台北ジャピオン 台湾発行日本語フリーペーパー」分享消息，「鳥人」是由超愛這件藝術品的總經理向藝術家買下。

網友得知消息後，也留言驚呼「居然是真品！」、「真的是北車的那隻」、「原來去當守護神了」、「鳥人移民」、「嗚嗚嗚 他甚麼時候才會又回來北車」、「我可以為了這隻鳥再去Owndays配眼鏡」。

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