北車地下街11年「鳥人」畢業！藝術家驚原來是路標：該轉行了嗎

▲俗稱「鳥人」的藝術作品《夢遊》，在北車地下街佇立11年畢業了。（圖／台北當代藝術館）

記者林育綾／台北報導

位於台北中山站地下街俗稱「鳥人」的藝術作品《夢遊》佇立11年，成為不少遊客在認路的指標，因合約到期在13日卸除，今（15）日台北當代藝術館發布新聞稿表示，看到熱烈迴響相當感動，「衷心感謝大家讓鳥人可以榮退」，而藝術家何采柔也在臉書幽默PO文「一直以為我們做了一個雕塑，原來是路標設計嗎」、「該轉行了嗎」，還笑說「我也是大路癡覺得不寂寞」、「老鳥下台一鞠躬」。

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台北當代藝術館指出， 藝術作品《夢遊》是民國99年時，由當代館推動街區藝術計畫過程中，為了美化地下街公共空間，因此台北捷運公司與台北當代藝術館合作，邀請藝術家何采柔、郭文泰共同創作，設置於中山站地下街（近捷運台北車站1號出口及中山站地下街1號出口）的作品，合約期限在民國110年5月31到期。

▲俗稱「鳥人」的藝術作品《夢遊》，在北車地下街佇立11年畢業了。（圖／台北當代藝術館）

怪誕逗趣的鳥頭、人身造型，讓原本單調的空間添加趣味，還成為許多人在台北車站地下街「大迷宮」的相約地標，常有人相約「等等在鳥人見！」不過雕塑合約期限已在民國110年5月31到期，加上設置多年，作品及配件都需整體維護，在和藝術家溝通原委，告知藝術家處理的方式後，決定讓這件作品從中山站地下街與台北車站交岔口「正式畢業」，並在清潔維修後歸還給藝術家。

7月13日卸除當日，當代館也在臉書PO文「再見了，陪伴我們11年的鳥人」，而疫情期間，也鼓勵網友「線上緬懷，別誤跑一趟」，還分享幾個跟雕塑有關的「奇怪知識」，包括「手上的鉛筆經常被未知的神祕力量握斷」。

PO文一出也驚動網友紛紛留言，「我以後去北車會不會迷路！」、「我的路標不見了！」、「我都是靠牠才能走到京站」、「一直都是靠它定位」、「不！希望牠有一天可以回來！」，也有人吃驚說「天啊我一直不知道這隻鳥叫夢遊」、「我從來不知道牠手上有握鉛筆！」

▲俗稱「鳥人」的藝術作品《夢遊》介紹。（圖／台北當代藝術館）



當代館表示，看到鳥人畢業的貼文，迅速累積大批網友按讚、留言與分享，收到熱烈的迴響讓藝術家相當感動及開心，衷心感謝大家讓鳥人可以「榮退」；而卸除後場地空間會先整理交還捷運公司，目前不瞭解後續安排，未來如果捷運公司有提出有相關想法，當代館也會樂意提供意見。

藝術家何采柔也在臉書幽默PO文「一直以為我們做了一個雕塑，原來是路標設計嗎」，還笑說「該轉行了嗎」、「我也是大路癡覺得不寂寞」，同時也謝謝大家關注，也尊重覺得很詭異開心撤掉的朋友，並說「老鳥下台一鞠躬」。

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