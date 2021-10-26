為改善7千座兒童公共遊戲場　特公盟首次對外募款

▲ 特公盟長期關注兒童遊戲權利。（圖／特公盟提供）

記者許敏溶／台北報導

長期關注兒童遊戲權利的「台灣還我特色公園行動聯盟（特公盟）」，每年平均至少參與300場公園遊戲場改造設計案審查和實地勘查，成功推動雙北等13縣市完成200座好玩的「共融/特色遊戲場」，但特公盟指出，目前台灣仍有超過七千座公共遊戲場仍迫切等待改善，希望透過第一次正式的組織募款活動，凝聚更多力量，讓行動小組能繼續推持下去，一起加入守護孩子遊戲權的行列。

特公盟是一群關注兒童遊戲權利的家長所組成的非營利組織，2015 年時，台北市每1.8萬個孩子搶一座鞦韆，新北市4萬個孩子分一座沙坑，為了孩子，特公盟開始站出來陳情抗議，希望公園遊戲場可以變得更好玩。

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特公盟指出，過去五年多來，特公盟沒有任何外援，無酬無怨，奔走各方，積極遊說地方和中央政府，投入各種資源，而聯盟的媽媽們，每年平均至少參與300場公園遊戲場改造設計案審查和實地勘查，終於成功推動雙北桃竹苗、中嘉南高屏及花金等13縣市，完成200座好玩的「共融/特色遊戲場」，掀起全台特色公園遊戲場革命。

▲特公盟完成全台200座好玩的「共融/特色遊戲場」。（圖／特公盟提供）

不過，特公盟表示，改革之路還很長，目前全台仍有近2500座充斥罐頭遊具的公園，以及大約4600座小學、幼兒園遊戲場，迫切急需要改善，希望透過第一次正式組織募款活動，讓行動小組能繼續推持下去，募款所得基金將用於推動公共遊戲場改造、倡議兒童遊戲政策、遊戲權的宣傳教育、建置兒童遊戲智庫平台，以及兒權倡議國際交流等五大重點工作。

▼ 特公盟首次募款，希望持續推動公共遊戲場改造。（圖／特公盟提供）



