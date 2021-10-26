葬儀社收屍驚遇「死者復活」　胞姐：消防人員摸完脈博就說死了

▲葬儀社要收屍時發現人還沒死。（示意圖／取自免費圖pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

一名童姓男子近日被發現倒在新竹縣租屋處浴室內，童男姐姐表示，消防人員到場後，摸了脈搏就說弟弟死了，但葬儀社前來搬運時，竟發現弟弟還有呼吸、心跳，才緊急送醫，現仍昏迷在院搶救中，童姐認為，消防員的判斷讓弟弟延誤3個小時才就醫，相當離譜。

根據《自由時報》報導，童男友人21日晚間9時遲遲聯繫不上童男，最後透過警方找到房東，因敲門多時沒人回應，才開門發現童男臉部朝下倒在浴室，童姐指出，消防人員到場時摸了弟弟的脈博，就告訴警方弟弟已經死亡，也沒有進行任何救護動作。

童姐接到消息後就從台中趕去，到場時弟弟還趴在地上，而現場人員提醒她不能觸碰，沒想到葬儀社人員前來搬運時，發現弟弟根本還有呼吸、心跳，才立刻送醫急救。

童男到院時昏迷指數3分，緊急開起腦部手術，目前還在加護病房打強心針，病情不太樂觀。童姐認為，若消防人員當時有在第一時間搶救，弟弟情況或許能好轉，但卻延誤了3個小時，將提告警惕消防救護應更加謹慎。

新竹縣消防局長孫福佑表示，當時新工分隊3名隊員發現，童男浴室水還開著，且頸動脈無跳動跡象、呼吸停止，手下臂也僵硬得無法拉動，才依過去經驗判斷童男已死亡多時，將針對此情形深切檢討，要求落實救護評估流程。