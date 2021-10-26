偷拍女恩客海量性愛片　「林森北霆鋒」回應了

▲一名女客爆料遭到牛郎企圖偷拍性愛過程；偷拍示意圖。（圖／本刊資料照）

圖、文／鏡週刊

台北市中山區林森北路一家牛郎男模店駐店紅牌、花名「霆鋒」的黃姓男子，遭女客指控企圖偷拍性愛過程，劣跡曝光後竟辯稱只是癖好，還自爆曾多次偷錄與女客及友人的性愛影片，存放在雲端，本刊先前收到一名被偷拍的女客爆料，控訴黃男行徑，宛如牛郎界李宗瑞。黃男表示，「A女指控根本子虛烏有。」

黃男透過律師表示，他並未動手毆打A女及其室友，更沒有女恩客要幫他出50萬元和解的事情，此事已經送至台北地檢署偵辦中。

控訴遭黃男偷拍的A女向本刊爆料，曾在中山區牛郎店光顧坐檯的霆鋒，二人認識多年，後來從消費關係變成朋友。本月初霆鋒傳訊息給她，表示因為工作不順，想找她聊天，還說自己有準備「小心意」，A小姐抵不過對方瘋狂傳訊息，同意霆鋒到自己的住處。

黃男的性致被A小姐澆熄後，忽然起身上廁所，此時A小姐無意間發現，自己床鋪前的化妝台上，竟有一支手機藏在保養品瓶罐間，她拿起來一看，驚見手機開著錄影功能，時間已長達6分鐘，她才驚覺萬一答應與霆鋒做愛，自己豈不成了他手機裡性愛片的女主角？讓她嚇到全身發抖。

A女激動控訴，「他真的太扯了，被抓包偷拍竟還振振有辭，把自己的行為合理化，不踢爆他還不知會有多少無辜女性受害。」



更多鏡週刊報導

【鴨王版李宗瑞】手機藏大量性愛偷拍片 「林森北霆鋒」專找女客下手

在捷運站偷拍女裙底 已婚男法官助理遭逮

【偷拍狂魔使賤招】「流刺網」偷拍不漏接 北市噁狼鎖定名校正妹60人受害