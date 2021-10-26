　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷拍女恩客海量性愛片　「林森北霆鋒」回應了

一名女客爆料遭到牛郎企圖偷拍性愛過程；偷拍示意圖。（本刊資料照）

▲一名女客爆料遭到牛郎企圖偷拍性愛過程；偷拍示意圖。（圖／本刊資料照）

圖、文／鏡週刊

台北市中山區林森北路一家牛郎男模店駐店紅牌、花名「霆鋒」的黃姓男子，遭女客指控企圖偷拍性愛過程，劣跡曝光後竟辯稱只是癖好，還自爆曾多次偷錄與女客及友人的性愛影片，存放在雲端，本刊先前收到一名被偷拍的女客爆料，控訴黃男行徑，宛如牛郎界李宗瑞。黃男表示，「A女指控根本子虛烏有。」

黃男透過律師表示，他並未動手毆打A女及其室友，更沒有女恩客要幫他出50萬元和解的事情，此事已經送至台北地檢署偵辦中。

控訴遭黃男偷拍的A女向本刊爆料，曾在中山區牛郎店光顧坐檯的霆鋒，二人認識多年，後來從消費關係變成朋友。本月初霆鋒傳訊息給她，表示因為工作不順，想找她聊天，還說自己有準備「小心意」，A小姐抵不過對方瘋狂傳訊息，同意霆鋒到自己的住處。

黃男的性致被A小姐澆熄後，忽然起身上廁所，此時A小姐無意間發現，自己床鋪前的化妝台上，竟有一支手機藏在保養品瓶罐間，她拿起來一看，驚見手機開著錄影功能，時間已長達6分鐘，她才驚覺萬一答應與霆鋒做愛，自己豈不成了他手機裡性愛片的女主角？讓她嚇到全身發抖。

A女激動控訴，「他真的太扯了，被抓包偷拍竟還振振有辭，把自己的行為合理化，不踢爆他還不知會有多少無辜女性受害。」


更多鏡週刊報導
【鴨王版李宗瑞】手機藏大量性愛偷拍片　「林森北霆鋒」專找女客下手
在捷運站偷拍女裙底　已婚男法官助理遭逮
【偷拍狂魔使賤招】「流刺網」偷拍不漏接　北市噁狼鎖定名校正妹60人受害

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
外籍旅客11／8起赴美須打2劑　台灣人打AZ、BNT、莫德納

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偷拍女恩客海量性愛片　「林森北霆鋒」回應了

當男友員工3年沒薪水　工具女目睹他「揉胸激吻小三」領光他存款

為了相挺遭判刑！樹林男持武士刀理論卻被砍　還被豬隊友原地放生

台南賓士哥「被勸戴口罩」狂飆髒話　女店員提醒完才開始害怕

吳夢夢告贏嘉義男！LINE傳SWAG片被判刑　法官：色情片也有著作權

桃園超商ATM遭「開槍狂51萬元」逃逸　嫌犯棄車直接燒了

快訊／高雄一晚連2起火警！鳥松百坪大廠房燃燒　火勢猛烈灌救中

快訊／屏東傳隨機攻擊1死1重傷　恐怖男「木棍+石塊」無差別行兇

疫情剛裝潢完…「唐宮蒙古烤肉」大火燒掉千萬　老闆曝復業關鍵

賓士男遭討債暴走亮槍！囂張問「想吃子彈嗎」　短短2小時就栽了

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

口角衝突約談判！10人當街大亂鬥　男「被車來回輾壓」竟秒起身砸車

孟美岐爆當小三「正宮抓包開房」 認了「有交往」崩潰：為何要騙我

嬤撂狠話「抓貓回來就丟掉！」見面秒當金孫疼❤深情對唱兒歌

薑母鴨吃一半...強震來襲嚇傻逃　秒放碗公「不忘關火」網讚100分

車開一半整根排檔桿「離家出走」　運將囧爆卡路中！警傻眼幫推車

偷拍女恩客海量性愛片　「林森北霆鋒」回應了

當男友員工3年沒薪水　工具女目睹他「揉胸激吻小三」領光他存款

為了相挺遭判刑！樹林男持武士刀理論卻被砍　還被豬隊友原地放生

台南賓士哥「被勸戴口罩」狂飆髒話　女店員提醒完才開始害怕

吳夢夢告贏嘉義男！LINE傳SWAG片被判刑　法官：色情片也有著作權

桃園超商ATM遭「開槍狂51萬元」逃逸　嫌犯棄車直接燒了

快訊／高雄一晚連2起火警！鳥松百坪大廠房燃燒　火勢猛烈灌救中

快訊／屏東傳隨機攻擊1死1重傷　恐怖男「木棍+石塊」無差別行兇

疫情剛裝潢完…「唐宮蒙古烤肉」大火燒掉千萬　老闆曝復業關鍵

賓士男遭討債暴走亮槍！囂張問「想吃子彈嗎」　短短2小時就栽了

女同志玩SM突「多一根」　直男落網辯5點理由性侵無罪

地方蜘蛛人！徒手爬17樓外牆修冷氣　全程沒用防護網嚇歪住戶

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

《華爾街日報》曝台灣軍隊問題：士氣低迷難和中國抗衡

Nike新款「冰淇淋鞋」曝光　與泫雅超愛的撞色波浪鞋一樣搶眼惹人愛

偷拍女恩客海量性愛片　「林森北霆鋒」回應了

美股道指標普再創新高　特斯拉市值衝破1兆美元

眼鏡蛇從車上冷氣口竄出嚇壞妹子！抓蛇達人：第一次看到

龍象高雄大戰　鄭凱文尋求第13勝、伍鐸拚10勝

外籍旅客11／8起赴美須打2劑　台灣人打AZ、BNT、莫德納可入境

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

社會熱門新聞

他傳SWAG片到LINE群被判刑　法官：色情片也有著作權

屏東驚傳隨機傷人1死1重傷　警逮行兇男子釐清案情

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

即／高雄一晚連兩火警！鳥松百坪大廠房燃燒

「唐宮蒙古烤肉」大火燒掉千萬　老闆曝復業關鍵

即／新北驚傳縱火自焚　弟返家驚見急報警

桃園超商ATM遭「開槍狂搶51萬元」　嫌犯棄車直接燒了

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光

子彈擊中錢箱「豪搶51萬」！桃園搶匪特徵曝

賓士哥「被勸戴口罩」狂飆髒話　女店員提醒完才開始害怕

「台南最後一棟鬼屋」還有人住　住戶籌款整建

「單手拖51萬鈔票」畫面曝！

當男友員工3年沒薪水　工具女被劈腿領光他存款

開賓士當兵去　金門阿兵哥洽公「4連撞」

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

《康熙來了》郭鑫赴陸發展暴瘦：生為中國人很驕傲

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

婆婆衝到娘家罵人！驚覺車子房子「全媳婦買的」

楊冪現身機場…瘋粉大喊「我想睡你」

陳立農被出征「台獨」　緊切割辭演台片《時光機》

江俊翰站花東公路柵欄旁低頭落淚：請別再為我加油

他傳SWAG片到LINE群被判刑　法官：色情片也有著作權

米砂拍AV版《魷魚遊戲》傳回南韓！網驚呆：是台灣

「3星座」提分手毫無徵兆，不愛就不愛

屏東驚傳隨機傷人1死1重傷　警逮行兇男子釐清案情

更多

最夯影音

更多
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥
強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面