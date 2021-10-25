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淡江大橋第二標工程完工　「八里端主線」今晚10點開放通車

▲▼ 。（圖／記者趙蔡州攝）

▲淡江大橋八里段25日晚間10點正式開放通車。（圖／公路總局）

記者趙蔡州／綜合報導

淡江大橋第二標工程、八里端主線今天（25日）晚上10點正式開放通車。行政院長蘇貞昌25日上午出席通車典禮，表示未來將繼續完成第三標主橋段工程，預計2024年完工後將直通淡海新市鎮、台北港、八里等地，對促進地區與北海岸遊憩帶發展有極大助益。

公路總局表示，這一次開放通車的是淡江大橋第二標、八里端高架路段（包含連絡道），通車後民眾可透過主線與台64線銜接八里二交流道等路段，到達八里文化公園、新北市立十三行博物館等，除分散進入臺北港車流外並可帶動地區觀光產業發展，為淡江大橋計畫重要階段里程碑。

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行政院長蘇貞昌25日上午出席通車典禮，表示淡江大橋建設不容易，過程中除了工程耗大外，最初更有地點、設計、發包、經費等種種困難需克服，因此必須特別感謝所有工程人員多年的辛苦建設，「這不但是責任更是榮譽，在歷史上一起奮鬥的足跡」。

蘇貞昌也提到，未來將繼續完成第三標主橋段工程，待淡江大橋主橋完工後，可使北部濱海公路系統更趨完善，促進商業發展及就業機會，淡水與八里引進車流將可直接銜接淡海新市鎮及北海岸，縮短淡水河兩岸旅次時間，對促進地區與北海岸遊憩帶發展有極大助益。

▼行政院長蘇貞昌25日上午出席通車典禮。（圖／公路總局）

▲▼ 。（圖／記者趙蔡州攝）

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