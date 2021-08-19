淡江大橋進度超前　引橋段進度逾97%、主橋拚三年後完工

▲淡江大橋主橋段預計三年後完工。（圖／交通部提供）

記者許維寧／台北報導

為縮短八里至淡水間的通行距離，淡江大橋主橋段已於2019年動土，盼能於2024年底落成。交通部公路總局今（8/19）表示，淡江大橋分為三標，其中第二標八里端引橋段實際進度已經逼近98%，淡水端目前施工中，第三標主橋段實際進度則逼近20%，進度均微微超前，盼能於2024年底落成。

淡江大橋於2019年動工，計畫分標供分三標，第一標臨港大道路段已完工，第二標引橋和第三標主橋段均在施工中，淡江大橋總經費約124億9361萬，完工後將串連淡水河左岸和右岸，縮短淡水至八里間的通行距離，民眾無需再繞行關渡大橋，可減少約15公里、25分鐘車程，並可連接西濱快速公路及台64線八里新店線快速公路，紓解台2線竹圍路段和關渡大橋交通。

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公路總局表示，八里端引橋段和淡水端車行箱涵預定施工日期為2016年3月至2021年12月，截至8月11日，實際施作進度已達97.90%；至於主橋段預定施工日期則為2019年2月至2024年9月，實作進度則為19.23%，接近兩成，跟預期進度相比均微微超前。

淡江大橋落成後將為世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，公路總局也說，於八里端也將設立淡江大橋願景館，讓民眾了解淡江大橋建設和其背後願景。