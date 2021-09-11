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數學老師「3年請假769天」！同事受夠怒報警　一查見驚人真相

男教師從事教職3年多以來，請假天數高達769天。（圖／Pixabay）

▲男教師從事教職3年多以來，請假天數竟高達769天。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

新北市板橋某所高中曾有一名女老師，在任職滿1年後，以各種名目不斷請假，前前後後共連續請了10年半的假，歷經了5任校長，被人諷刺是「幽靈資深老師」。而類似案例居然也發生在義大利！

這名在義大利波代諾內的工業技術學院教數學的男教師，時常以生病或照顧孩子為理由請假，3年來，他總共請了769天的假，讓同事氣到看不下去，怒揭他根本是去兼差，經追查後發現，他在假期中兼差獲利高達9萬7000歐元，約323萬元台幣，而且還申請了1萬3000歐元，大約43萬元台幣的疾病和育兒保育津貼。

據英國《太陽報》報導，這位47歲的數學教師雖然持有家醫親自簽署的證明文件，他在2016至2019年間，向學校請了459天病假，3年多來，實際任教的時間根本不到2個星期，就有同事忍無可忍，打電話報警，要親自了解男老師「翹班」的原因。

警方追查，發現這名教師聲稱生病或照顧孩子的日子裡，根本很少在家，追蹤他的高速公路通行費繳納以及預約飯店情況，查出他請假期間其實是為不同公司在義大利各地工作，並賺取了大約9萬7000歐元。原來他是去當別間公司的顧問，一邊領著教師的薪水，一邊為多家公司工作，折合台幣賺了323萬元，完全配得上請假大師的封號，領兩份薪水，實做一份工作。

除此之外，這位男教師還申請了約新台幣43萬元的疾病和孩童托育費用。東窗事發後，這位數學老師遭提告，當然兩筆請假期間獲得的約11萬歐元，約366萬元台幣款項也被法官裁定扣押，男教師不服提出上訴，但已遭到法官駁回。

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