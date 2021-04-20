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性感女歌手剛滿18歲「秒進軍色情網站」　6小時海賺2800萬：還不錯

▲▼18歲女歌手進軍情色平台　瘋狂！6小時大賺2930萬元。（圖／翻攝自Instagram「bhadbhabie」）

▲「壞寶貝」在社群網站上作風大膽、浮誇。（圖／翻攝自Instagram「bhadbhabie」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國女星貝拉索恩（Bella Throne）在新崛起的成人網站「OnlyFans」上，利用個人頻道公布香豔影片和照片狠賺一筆後，剛滿18歲、Instagram擁有1700萬粉絲的美國饒舌女歌手壞寶貝（Bhad Bhabie）也加入「戰局」，她才加入「OnlyFans」便吸引大量網友朝聖，6小時內就海賺100萬美元（約新台幣2814萬元）。

▲▼18歲女歌手進軍情色平台　瘋狂！6小時大賺2930萬元。（圖／翻攝自Instagram「bhadbhabie」）

▲▼壞寶貝開台6小時，賺進一棟房。（圖／翻攝自Instagram「bhadbhabie」）

▲▼18歲女歌手進軍情色平台　瘋狂！6小時大賺2930萬元。（圖／翻攝自Instagram「bhadbhabie」）

藝名為「壞寶貝」的丹妮爾布雷戈利在3月26日度過18歲生日，事實上她在成年前的一個月就已表示，「OnlyFans」成人網站的最低年齡是18歲，成年後便能開設個人頻道，果真在生日後5天的愚人節當天，她就正式揮軍強勢降臨。

不過丹妮爾布雷戈利早已踩住底線，表明不會發布裸露、交媾等色情內容，但個人頻道在4月1日才上線6小時，便有大量粉絲願意刷下23.99美元（約新台幣675元）的月費，紛紛訂閱她的頻道。短時間內賺進海量金錢，丹妮爾布雷戈利在Instagram上寫道，「6小時的成績還不錯，我們打破他X的『OnlyFans』的紀錄了。」

▼壞寶貝Instagram擁有1800萬粉絲。（圖／翻攝自Instagram「bhadbhabie」）

▲▼18歲女歌手進軍情色平台　瘋狂！6小時大賺2930萬元。（圖／翻攝自Instagram「bhadbhabie」）

▲▼18歲女歌手進軍情色平台　瘋狂！6小時大賺2930萬元。（圖／翻攝自Instagram「bhadbhabie」）

▲▼18歲女歌手進軍情色平台　瘋狂！6小時大賺2930萬元。（圖／翻攝自Instagram「bhadbhabie」）

丹妮爾布雷戈利在短片中穿上各種款式的內衣，在鏡頭面前搔首弄姿，在遮住重點部位的情況下近期挑逗粉絲的心，讓許多網友紛紛讚好，不過因在愚人節當天上線，還有人當她是在開玩笑。然而此事為真，也引起不少人反彈，認為明星歌星進駐色情網站，甚至年滿18歲便立刻加入，會引起年輕人的模仿效應，對美國社會進一步造成問題。

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