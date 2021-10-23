玩爸爸手機看見「愛你」...截圖傳給媽媽　她一怒求償40萬





▲孩子從爸爸手機中找到與另名女子親密對話。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪靖宜／高雄報導

一對夫妻結婚多年因諸多摩擦已經快走不下去，太太懷疑丈夫出軌但苦無證據，不料小孩拿老爸手機把玩時，看見Line對話，找到老爸和一名女子互喊「親愛的」、「愛你」的證據，小孩截圖後傳給媽媽，她拿著截圖向丈夫和小三提告求償40萬，法官認為太太配偶權被侵犯，判出軌兩人應賠5萬元。

判決指出，林姓男子和太太於2007年結婚，婚後育有2子，但婚後因生活習慣及經濟問題等多有摩擦，雙方於去年12月底調解離婚。不過就在調解離婚過程，發現先生與其他女性有親密對話，趁著探視小孩期間，從小孩把玩丈夫的手機中，發現他與另一名女子傳「親愛的」、「愛你」等訊息，孩子隨後把這對話截圖傳給媽媽，她拿著截圖作為出軌證據，向林男和小三提告求償40萬元。

但林男表示，這對話內容確實是孩子趁他在睡覺時，截圖手機LINE對話，指控她教孩子看他手機內容是不正確的，且請求金額過高，他與對方是國小同學，只是一般朋友間傳訊息，並無不正當行為。

不過，法官認為，隱私權在夫妻應互負忠誠義務下，應有所退讓，林男讓孩子輕易取得截取內容，即便未經他同意，但太太所獲證據的訴訟法價值，比林男的隱私權法益更值維護；而雙方的親密對話，已逾越一般普通有人交往分際，因此認定配偶權受侵害，依雙方經濟等狀況，判他們應賠5萬元，可上訴。