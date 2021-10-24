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社會 社會焦點 保障人權

陳修將妻發608字聲明　泣訴「正宮被騙最慘」：比任何人更想打他巴掌

▲陳修將案。（圖／翻攝）

▲陳修將涉殺小三胡女。（圖／ETtoday地方中心翻攝）

地方中心／採訪報導

「76行者」召集人陳修將(40歲)涉嫌殺害小三「胡女」 (22歲)，被羈押在彰化看守所禁見中，正宮洪詩晴稍早透過《東森新媒體ETtoday》發出608字聲明，「我真的不知道他在做什麼」，泣訴希望外界友人不要再利用陳修將及小孩大作文章，還給她們家人一個平靜的生活，一切就靜待司法調查。

陳修將10年前假釋出獄後，因為是更生人的關係，並沒有很容易找到新工作，「也厭倦以前比較爾虞我詐的生活」，當時的女友（洪詩晴）剛好想從事殯葬業，詢問他是否有禁忌時，他想了不到3秒就說：「要不然我們一起做好了！」，多年來年熱心公益，營造浪子回頭、愛家的好形象，不料，卻涉嫌殺害年僅22歲的胡姓小女友，令外界震驚。

洪詩晴難過的說，陳修將發生事情當下，她是比任何人都還震驚，就連她也不知道陳修將到底跟胡女在摩鐵裡做了什麼事，面對外界的指責謾罵，她也認了，但跟著她一起打拼的團隊沒有做錯，不應該跟著被抹黑，現在連2小孩都受到外界的異樣眼光，心裡面所承受到壓力更是巨大。

以下為洪詩晴聲明內容：

「如果說某人(陳修將)的支持者們內心受到莫大衝擊，那你們就能理解我比各位受到衝擊是比你們更多好幾倍的傷害。

網友們生氣是正常的，因為光看媒體報導甚至還自帶台詞，連我看了我都疑惑了，陳妻怒喊？媒體的陳妻是誰？是誰兇員警？我也好疑惑呀！

各位要生氣要發洩要找對人呀！不是搞不清楚狀況就亂罵一通，好吧，因為媒體有牽扯到陳妻，被罵也認了，畢竟自己笨嘛，但我真的覺得不應該罵到孩子，倘若各位因為某人的錯誤而去讓5歲15歲的孩子去承受網友們的謾罵與指責，試問你們會比某人清高到哪裡嗎？

目前某人還在接受調查中，事實經過如何，我也想知道，比任何人更想知道，在事情未完全偵查完畢前我不想做再做任何回應，今發文主要還是希望某人做錯事就該針對某人，不應該去牽扯到家庭跟公司與團隊。

我比任何人更想知道所有事情的經過，也比任何人更想打他幾巴掌！
有人說：正宮知情，所以連正宮都被罵連小孩也受到牽連甚至被恐嚇！
事實是：正宮才是被騙最慘的，連到事發當天依然沒有對妻子說實話！

而我針對這事件想對各位網友與支持者說，大家以往對他的印象是好的，而在事情發生後，便把他以往所有好的一切通通轉化成他就是壞人的印象，這是正常的！我不會也沒資格更不想為他辯解什麼！

我不會為某人說好話，要說他完全沒有責任是不可能的，同業發言說爆料什麼的，我也不予置評，畢竟同行相忌，任何行業都會遇到這狀況！

家裡的長輩也難受，公婆甚至致電到娘家道歉，但真的我們都不知道他到底在做什麼，請不要再針對家人了好嗎」。

►為什麼這鍋子煮飯很快而且不用洗！

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