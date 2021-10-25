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4大超商今開放「第二波紙本五倍券」預訂！　流程、優惠一次看

▲▼紙本五倍券。（圖／記者蕭筠攝）

▲第二波紙本振興五倍券今日開放預訂。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

第二波「紙本振興五倍券」今（25）日起至10月31日限時1周開放預訂，並於11月8日至21日提供領券，《ETtoday新聞雲》整理4大超商預訂五倍券相關流程、優惠，最快4步驟、10秒就能輕鬆完成，優惠部分有咖啡買1送1、購物金免費領等，趕緊先來看。

▲▼7-11預定紙本五倍券。（圖／業者提供）

▲4大超商預訂第二波紙本五倍券流程、優惠懶人包。（圖／業者提供）

●7-11
今（25）日起至10月31日期間每日上午9時至晚上10時，民眾可透過7-11預訂實體振興五倍券，只要於ibon機台首頁點選「振興五倍券預訂第二梯專區」，接著插入健保卡、輸入手機號碼、確認資料後列印小白單，4步驟即完成預訂。凡預訂成功者可享「星巴克全品項第2杯半價或黑咖啡系列好友分享優惠（優惠至11月8日止）」及「蝦皮購物150元購物金（限新戶、限12月31日須使用完畢）」。

●全家
今（25）日起至10月31日期間每日上午9時至晚上10時，民眾可透過全家預訂實體振興五倍券，只要於FamiPort機台點選「振興五倍券專區內的預訂功能」，再插入健保卡確認手機號碼、預訂明細，即可列印預訂單據，10秒就可完成。凡預訂成功者，即享「100元加碼購物金」、「Let’s Café大杯經典拿鐵或美式買1送1」等雙重優惠。

●萊爾富
今（25）日起至10月31日期間每日上午9時至晚上10時，民眾可透過萊爾富預訂實體振興五倍券，只要於Life-ET機台點選「振興五倍券5000」進入預訂振興五倍券，閱讀注意事項後按下同意，再於機台下方插入健保卡、輸入手機號碼，最後再次確認健保卡後4碼資訊後按下列印即完成預訂。凡預訂成功者，可享「大杯美式或拿鐵買1送1（限同價格）」。

●OK mart
今（25）日起至10月31日期間每日上午9時至晚上10時，民眾可透過OK mart（限有OKgo事務機台者）預訂實體振興五倍券，只要於OKgo事務機進入「振五倍專區」並點選預訂，閱讀條款後按下同意，接著插入健保卡、輸入手機號碼，最後確認資訊後列印小白單即完成。凡預訂成功者，可享OK CAFE大杯莊園級拿鐵「8杯200元」、「20杯500元」，換算一杯只要25元，以及指定保健商品優惠。

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