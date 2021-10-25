10點預約！23歲↑年輕人開搶BNT　莫德納「全年齡開放」

▲民眾接種疫苗。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者許若茵／綜合報導

第12輪第二階段今10點開放預約，23歲以上民眾可預約第1劑BNT、7/16前已打第1劑莫德納的18歲以上民眾預約第2劑莫德納，BNT施打時間為10/28~10/31，莫德納施打時間為10/28~11/3，符合資格的民眾記得要上網預約。 →預約網址

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲第十二期BNT、莫德納及AZ疫苗2階段接種。（圖／指揮中心提供）

指揮中心規劃，「COVID-19公費疫苗預約平台」第12期提供BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑，並分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，將於預約分流日前一日14時起陸續發送簡訊，今天開放第二階段民眾預約：

(一) 符合資格對象

10月13日中午12點前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

1. BNT第一劑：23歲以上民眾[即1998/12/31(含)前出生]。

2. 莫德納第二劑：7月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

3. AZ第二劑：

(1) 7月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/10/28(含)前出生]。

(2) 7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑45歲以上民眾[即1976/12/31(含)前出生]。



(二) 預約分流時程

1. BNT第一劑及莫德納第二劑：今天上午10時至10月27日中午12時。

2. AZ第二劑：10月26日上午10時至10月27日中午12時。



(三) 施打時程

1. BNT第一劑：10月28日至10月31日。

2. 莫德納及AZ第二劑：10月28日至11月3日。

另外，由於第13輪規劃開放AZ混打BNT，傳出有第12輪民眾想棄打第二劑AZ等混打。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則表示，預約平台一直以來有規定，如果該輪預約未到，下一輪將無法預約；也就是說，第12輪已經預約好的人若爽約，第13輪將也無法打疫苗。

