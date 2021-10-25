辦中華電信5G入手13,500購物金　再享市話省最大及全台第一網速

▲5G開台超過一年，中華電信在資費優惠內容和網速方面皆有好表現，提供消費者更優質的5G行動網路服務。（圖／記者周宸亘攝）

科技中心／綜合報導

點數經濟正夯，申辦中華電信5G方案可用點數兌換商品優惠，成為近來民眾熱門選擇。為滿足消費者用點數即時兌換多元商品的樂趣，中華電信精采5G四季饗宴方案推出專屬的「Hami Go」活動專區，營造食衣住行育樂點數消費生活圈，客戶用Hami Point點數（1點等於1元）可快速兌換各項3C家電、防疫用品、生活百貨、營養保健、美食生鮮和美妝保養品等上萬件商品，而且免運宅配送到家，免出門就能把點數換成喜歡的東西；也可以直接到中華電信門市折抵配件、通信費等實用優惠。精采5G四季饗宴新推出「月月得利」活動，申辦精采5G月繳999～1,399元（含）以上（合約30個月）方案，即享6,600點至9,000點的Hami Point大額贈點，租約開始後次月起連續15個月，每月還能再得到150點至300點，總計最多可獲13,500點購物金。此外，行動VIP加碼最高再送Hami Point 5,000點。用戶每個月就像得到額外的零用金，想換什麼就看當下需要和心情，彈性享受月月小確幸。

中華電信精采5G四季饗宴方案，不只申辦就送高額Hami Point點數（1點等於1元），合約期間內該活動更提供客戶享受吃喝玩樂購物的月月點數回饋，點數還能兌換7-ELEVEN、全家便利商店、屈臣氏購物金、悠遊卡儲值金及星巴克電子飲料券等多元選擇，中華電信寵愛5G客戶瘋狂撒幣不手軟，即刻申辦趁現在https://www.cht.com.tw/home/campaign/5gplanpoint/index.html

▲「精采5G四季饗宴方案」月月得利活動，狂贈用戶破萬購物金，民眾可至「Hami Go」活動專區以點數兌換食衣住行育樂各類型喜愛的商品。（圖／取自中華電信精采5G四季饗宴網站）

除了大手筆贈送點數，現在成為中華電信5G用戶，獨家每月送免費市話通話數最高480分鐘，讓消費者放心打市話也可以「省很大」；申辦月繳999元以上，享Hami書城月讀包、Hami Video C@T網紅館首3個月、影劇館首2個月及導航王TM路況預測版首年皆免月租優惠。

▲中華電信5G用戶，獨家每月送免費市話通話數最高480分鐘，讓消費者放心打市話也可以「省很大」。（圖／取自免費圖庫Pexels）

消費者在通勤、旅途中，想隨時隨地追劇、玩手遊或搶時間下載開會資料、打電話溝通工作事項等，要是網路訊號不穩卡卡，不但讓人煩躁，還可能影響工作、錯失先機，以致消費者更重視行動網路品質。根據國際權威測速網站Speedtest®公布台灣5G Speedtest®Award行動網速量測報告，中華電信獲得2021上半年台灣「5G網速第一名」、「行動網路涵蓋第一名」兩項大奬，行動網路品質深受客戶肯定。

中華電信不只讓民眾享受多元的資費方案與5G創新應用服務，並提供最豐富的兌點平台與優惠，持續致力建置5G基地台、擴大全台通信涵蓋，給予消費者更好的行動網路使用體驗，樂享5G行動科技生活。