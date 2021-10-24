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台南茶飲店徵才　貼4字「漂亮女森」被檢舉罰10萬！業者回應了

▲▼茶飲店徵「漂亮女森」 違性平法挨罰10萬不服。（圖／東森新聞）

▲茶飲店貼徵才貼4字「漂亮女森」，被檢舉開罰10萬元。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市一間茶飲業者日前在臉書刊登徵才廣告，不過內文使用了「漂亮女森」4個字，因此被檢舉違反性平法，最後被勞工局開罰10萬元。50多歲業者事後表示，由於他不會用電腦，才請工讀生在網路幫忙發文，認為罰10萬元太重了，將會提出申訴。

根據東森新聞報導，遭罰的茶飲業者表示，他因為不會用電腦，請工讀生在臉書PO徵才廣告，工讀生在內文寫下，「漂亮女森看過來，只有你願意，沒經驗沒關係，歡迎加入我們」，結果文章就被網友截圖檢舉，徵才限制性別，違反性別工作平等法。

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茶飲店業者說，「我就突然被通知到說，因為我的工讀生PO了這樣的東西（徵才廣告），我要被罰10萬，這樣我是不是，覺得莫名其妙」。勞工局原本要開罰30萬元，後來考量業者負擔，改為罰10萬元，但茶飲業者仍無法接受，到法院提出行政訴訟。

業者出庭時表示，廣告是工讀生打錯字，森應該是紳士的紳，也有代表男生，無歧視之意，不過說詞被法官駁回，審酌後維持開罰10萬元。對此，業者表示一定會上訴，「我一定要上訴啊，這個真的罰太重了，目的就是罰太重了，他可以罰10萬元，為什麼不給我罰1萬元」。

台南市政府勞工局長王鑫基表示，「我舉例說，像是有人就會打著，『司機叔叔、洗碗阿姨』這樣，當然沒有特別寫到徵男女，但是事實上這樣呈現，就是有性別歧視的部分」。其實就連日本知名連鎖店之前徵才，廣告限制年齡50歲以下也引發爭議，業者們發徵才廣告前，還是要多檢查，才能避免觸法。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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