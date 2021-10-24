快訊／規模6.5強震！侯友宜火速成立災變中心　掌握新北災情狀況

記者杜冠霖／新北報導

氣象局發布最新地震報告，今日13:11發生地震，規模6.5宜蘭縣南澳鄉深67km，北部震度4級，新北市長侯友宜表示，新北市政府已開設災害應變中心，第一時間也向災害應變中心了解是否有災情發生，目前新北市轄區尚無災情傳出。

▲今13時11分發生芮氏規模6.5地震。（圖／中央氣象局提供）



侯友宜指出，未來仍有可能發生餘震的機會，山區市民朋友務必注意土石流及落石，注意自身安全，並切勿過度驚慌。若有發生任何災情，請立即撥打110或1999市民專線。

第 103 號顯著有感地震報告

發震時間：2021/10/24 13:11:34

位置：北緯 24.53度，東經 121.79度

即在宜蘭縣政府南方 22.7 公里 ，位於宜蘭縣南澳鄉

地震深度：66.8公里

芮氏規模：6.5

本報告係中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。

各地震度級

宜蘭縣地區最大震度 4級

武塔 4級 蘇澳 4級 南澳 4級 冬山 4級 內城 4級 牛鬥 4級 宜蘭市 4級 大同 4級 龜山島 4級 南山 4級 澳花 4級

花蓮縣地區最大震度 4級

新北市地區最大震度 4級

桃園市地區最大震度 4級

臺北市地區最大震度 4級

臺中市地區最大震度 4級

南投縣地區最大震度 4級

新竹縣地區最大震度 4級

基隆市地區最大震度 4級

苗栗縣地區最大震度 4級

新竹市地區最大震度 4級

彰化縣地區最大震度 3級

雲林縣地區最大震度 3級

臺東縣地區最大震度 3級

嘉義縣地區最大震度 3級

嘉義市地區最大震度 3級

高雄市地區最大震度 2級

臺南市地區最大震度 2級

屏東縣地區最大震度 2級

澎湖縣地區最大震度 2級

連江縣地區最大震度 1級