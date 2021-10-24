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栗戰書：堅決反對西方「憲政」　抵制「多黨競選、司法獨立」侵蝕

▲▼栗戰書：堅決反對西方「憲政」　抵制「多黨競選、司法獨立」侵蝕。（圖／翻攝新華社）

▲大陸全國人大常委會委員長栗戰書。（圖／翻攝新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國人大常委會委員長栗戰書23日在會議上強調，絕不能放棄中國政治制度的根本，堅決反對、抵制和防止西方所謂「憲政」、多黨競選、三權鼎立、兩院制、司法獨立的侵蝕影響。

栗戰書當天主持十三屆全國人大常委會第三十一次會議閉幕會，並在會議完成相關表決事項後進行致詞，他表示，要堅持黨（中國共產黨）的全面領導這一最高政治原則，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，緊緊圍繞黨和國家工作大局履職盡責，把黨的領導貫穿於人大工作各方面全過程。

栗戰書提到，要堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，毫不動搖堅持、與時俱進完善人民代表大會制度，在關係黨和國家前途命運的重大問題上，始終做到頭腦清醒、旗幟鮮明，「我們需要藉鑒國外政治文明有益成果，但絕不能放棄中國政治制度的根本，堅決反對、抵制和防止西方所謂『憲政』、多黨競選、三權鼎立、兩院制、司法獨立的侵蝕影響。」

栗戰書還說，要發揮人民代表大會制度作為實現中國「全過程人民民主」的重要制度載體作用，保證人民依法享有廣泛民主權利，用制度體系保證人民當家作主，並要全面提升人大工作質量和水平，為推進國家治理體系和治理能力現代化、全面建設社會主義現代化國家提供法治保障。

栗戰書強調，要按照「四個機關」的定位和要求，以黨的政治建設為統領，全面加強人大及其常委會自身建設，並加強對中國特色社會主義民主、對人民代表大會制度的理論研究和宣傳闡釋，講好「中國民主故事」。

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