阿聯酋航空推「杜拜世博」優惠禮包　限定家庭折扣下殺25折

▲阿聯酋航空推出杜拜世博家庭優惠。（圖／阿聯酋航空提供）

記者許維寧／台北報導

世界博覽會Expo 2020 Dubai於今年10月1日開跑，因應全球解封、航空業回溫，阿聯酋航空也特別推出飛往杜拜的優惠折扣，即日起至今年11月6日間，只要訂購世博會期間前往杜拜的機票，且攜帶2至11歲兒童同行的家庭，兒童機票最高可享25折優惠。

世界博覽會於今年10月1日至明年3月31日間於阿拉伯聯合大公國杜拜登場，阿聯酋航空推出相關促銷優惠，凡訂購世博會期間前往杜拜的機票、且攜帶2歲至11歲兒童同行的家庭旅客，最高即可於兒童機票享有25折優惠。優惠適用於2022年3月31日前，搭乘阿聯酋航空航班前往杜拜的商務艙與經濟艙機票。

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阿聯酋航空為杜拜世博會官方航空合作夥伴，透過全球超過120個航點的飛行網絡，邀請全球各年齡層的旅客造訪杜拜。阿聯酋航空預計，今年冬季將有大量來自英國、法國、德國、俄羅斯、瑞士及義大利的家庭旅客，與孩童一起同遊杜拜，

除了兒童機票優惠，旅客可在杜拜世博期間，憑前往或於杜拜轉機的阿聯酋航空登機證，兌換大人或孩童的免費杜拜世博會一日通行證，並享有額外好禮與景點優惠。



阿聯酋航空也表示，會員忠誠計劃Skywards也推出「杜拜每分鐘轉換哩程數優惠活動」，讓會員可透過世博會一日通行證暢遊杜拜時，將停留在杜拜的每一分鐘轉換成一點Skywards哩程數，最高可累積5000點紅利哩程數。阿聯酋航空 Skywards 現有會員與2022 年 3 月 31 日前加入的新會員，可於網站查詢與兌換優惠。家庭旅客會員亦能將在杜拜累積的額外哩程數，兌換成機票或其他獎勵。



阿聯酋航空也推出杜拜世博會限定版My Emirates Pass，登機證可變成專屬貴賓卡，旅客可憑阿聯酋航空登機證，於杜拜及阿拉伯聯合大公園當地超過500家購物中心、餐廳及休閒觀光景點，輕鬆擁有各項獨享優惠。

