全家領五倍券再加碼送1600元！百樣組合激省萬元消費攻略大公開！

▲來全家領五倍券不僅可帶回豐富的領取優惠，還有會員集章活動可帶回最高1600元購物金。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

振興五倍券你領了嗎？許多網友紛紛表示還在觀望要用在哪，但無論如何都要先領起來再慢慢想，如果還拿不定主意，那就從最常使用的地方下手！天天要走好幾趟的便利商店就是最完美的標的，來全家便利商店領取五倍券，搭配「全家興攻略」，多樣優惠馬上到手，除此之外全家再祭出「全家加碼券」型錄，免抽籤、免綁定，百樣超殺組合讓你激省15,000元，把握機會用五倍券在全家當一回零食富翁！

▲全家便利商店領取五倍券流程簡單快速。

來全家便利商店領取五倍券流程超easy，只要到FamiPort插入健保卡、輸入取貨序號領取憑證（小白單）、再由店員核對證件姓名和小白單，確認無誤後簽名即可領取振興五倍券，步驟簡單、省去不少時間與麻煩，方便快速的流程也讓網友們在五倍券上路當天大讚「我在全家領，真的很順，不到一分鐘就完成！」也有網友幫家人代領表示：「沒幾分鐘就完成手續了。」但他也提醒還沒領取的人，「如需代領記得攜帶本人及代領人證件。」

▲領券馬上拿優惠，五倍券還能與購物金併用。

五倍券領取後怎麼花？全家便利商店祭出百樣好康回饋，光是領券就可拿優惠，領券可拿到單筆消費滿600折抵100購物金2張、單筆消費滿1200折抵200購物金1張、屈臣氏單筆消費滿500折抵100元購物金1張。除此之外，五倍券也能同時與購物金併用，當場就可以享受雙重優惠。

▲全家加碼推出的「全家興攻略」有百樣商品組合讓你省很大，隨買跨店取可在APP上選購並結帳後到全台任一門市取貨，選擇店舖結帳使用振興券支付還可再同步集章領購物金優惠。

政府加碼券沒抽到不用氣餒，全家便利商店推出「全家興攻略」再加碼，不用綁定更不用抽籤等機會之神眷顧，全家加碼券祭百樣商品組合，飲料、零食、生活用品、鮮食、團購夯品、FamilyMart Collection經典品項⋯⋯等，應有盡有。超熱門的全家自有品牌「芭樂檸檬青茶」6瓶只要237元（原價50元／瓶），茶飲愛好者必囤的「金萱二十七」10瓶225元（原價29元／瓶），圈粉無數的楊枝甘露6瓶225元（原價45元／瓶），滿滿異國風情的尼爾吉里藍山莊園奶茶10瓶245元（原價35元／瓶），熱愛FamilyMart Collection的你千萬別錯過。此外，還有隨買跨店取優惠，先在APP上點選想要的品項，直接付款完成，就可以到任一全家門市取貨，花錢花得更便利，多元的支付方式讓人覺得好貼心。

振興五倍券使用期間，全家也同步推出振興券集章活動，無論是使用紙本振興券或是電子支付都能集章，兌換贈品、拿購物金超easy。現在就下載全家FamilyMart APP，讓你的五倍券放大再放大。

1. 於消費結帳時報會員手機電話，或直接出示結帳條碼掃描結帳

2. 開啟FamilyMart APP即可於「集章趣」看到集章記錄

數位支付：使用指定支付工具單筆滿200元就可集1章（集滿1章即享有咖啡買一送一優惠、集滿3章直接回饋100元購物金）。

紙本振興券：面額200元振興券1張獲1章、面額500元振興券1張獲3章並可免費換100元購物金、面額1000振興券1張獲7章並可免費換200元購物金。集滿16章再把800元購物金帶回家。



▲無論是支付紙本振興券或是使用指定支付工具，都可享有集章優惠，最高可獲1600元購物金。



▲▼五倍券用在天天都會消費的地方最划算，搭配全家加碼優惠，真的把全家變成你家，

天天都要消費的地方，就是五倍券最適合去的地方，全家便利商店看準消費者需求，給出多樣商品優惠及購物回饋，想讓五倍券發揮超過五倍的價值？快來全家享受滿滿的優惠，五倍券在手、擁有得更多，這次真的把全家變成你家啦！