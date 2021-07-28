從佛州飄向紐約！他搭「神奇泡泡」失敗仍不氣餒　只為慈善募款

▲貝魯奇計畫透過「泡泡」，從佛州的大西洋一路往北漂向紐約。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

外號「Reza」的極限運動員貝魯奇（Ray Baluchi）公佈他的最新計畫，未來將在3至4周以內，從位處美國東南端的佛羅里達州大西洋海面上「步行」至紐約，僅憑靠著他稱為「泡泡」的倉鼠輪狀船。

根據美媒《CNN》報導，貝魯奇的首次嘗試出師不利，因為設備在他出航不到1天就故障，迫使他不得不改變計畫、一切計劃前功盡棄，他登上佛羅里達州棕櫚海岸，海灘上的觀光客看到「泡泡」後無不感到驚慌失措。

佛州弗萊格勒縣（Flagler County）警長辦公室於當地時間24日在臉書上傳3張貝魯奇「泡泡」倉鼠輪狀船的相片，表示在該日早晨接獲有關擱淺船隻的報案電話，事故報告形容該艘船「附有金屬框架與封閉浮標，透過運行時達到手動供電」。

貝魯奇向CNN透露，他原本23日從佛州東北部的城市聖奧古斯丁（St. Augustine）出發，計畫前往墨西哥灣，以便沿著東海岸一路划到紐約，豈料才出發不到1天追蹤系統變出了問題，備分裝置也消失無蹤，原本想透過此舉為急救人員慈善機構募款的他，只好被迫放棄計畫。

貝魯奇表示，最後她來到棕櫚海岸、距離當初的出發地南端22英里處，原本打算購買設備更替，但卻被海岸警衛隊阻止，要求須擁有特定的安全與導航設備、護衛艦艇，且出發前需遞交航行計畫。

不過貝魯奇卻對此項決定感到失望，因為他認為如果旅途沒有人跟蹤，才會更令人興奮，「我不太想把錢花在購買船艦上，我只想為慈善組織募集資金。」

據悉，貝魯奇曾於2014年搭乘「泡泡」從佛州航向百慕達，最後海岸警衛隊不得不展開營救計畫。貝魯奇透露，將計畫在31日時撿起還在海灘上的泡泡，進行維修與升級，為下一次的旅途做準備。

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