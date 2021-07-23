時速270km急墜　他降落傘一開「全打結」高空驚魂！恐怖畫面曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利一名男子熱愛極限運動，日前和女友一起玩跳傘，自14000英尺（約4300公尺）空中跳下時信心滿滿，達到一定速度後打開降落傘，沒想到線全都纏在一起，令他在高空中不斷打轉，畫面相當驚悚。

《每日郵報》報導，這起事件發生於義大利法諾，30歲海事工程師瓦傑卡（Toms Vajeika）11日和女友及其他25人一起參加高空跳傘。瓦傑卡安全帽上的鏡頭拍下的畫面中，一行人互相扶著彼此，勇敢從機上跳下，接著自己也跟上友人行列，眼前滿是美麗的天空與海水。

下降速度達到時速170英里（約270公里）時，瓦傑卡打開降落傘，這時卻發現繩子完全纏在一起。影片中他的雙腳在空中旋轉，還可聽見他驚慌的咒罵聲。接著畫面一度切到他女友的視角，可見瓦傑卡在遠方不斷掙扎著試圖控制降落傘。所幸他設法抓住繩索後解開，最後和伙伴們一起安全降落。

瓦傑卡是一名經驗豐富的跳傘員，6月12日才完成第200次跳傘，日前在IG分享這段影片，頓時引起熱議。網友紛紛留言表示，「如果是我一定挫賽」、「你處理得很好」、「其實跳傘時很常發生」。

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