履歷超強「卻天天想離職」！2原因走不掉　網急勸：遲早會生病

▲網友發文「漂亮履歷卻每天想哭該離職嗎？」（圖／翻攝Dcard工作板）

記者邱晟軒／綜合報導

社會上有些人為了生活而工作，有些則是為工作而生活，你是屬於哪一種？有位網友日前發文感嘆，剛入職一家夢想很久的知名行銷公司，卻發現自己極度不適應，每天壓力大到去廁所痛哭，然而卻因為2原因讓她猶豫該不該離職。

有一名網友近日在網路論壇上發文表示，目前剛入職知名行銷公司一個月，到任前非常崇尚，也認為這家公司是自己設定的目標，很高興終於在這裡工作，一段時間後，卻發現嚴重適應不良，「沒有時間吃飯、每天加班到半夜、假日都很焦慮在想工作進度，覺得好像有點跟同事氣場不合，因為沒有時間吃飯，自然也沒空跟同事交流，醒來到睡去就是不停歇的工作，有時候甚至想不起來吃了什麼。」

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該網友指出，這份工作讓她每天都非常不快樂，也有離職的念頭，不過總會想到這份工作是自己之前非常渴望錄取，且在外界來看也是個很好的資歷，無奈直呼「每天壓力大到去廁所的時候都會不自覺的掉淚，是否要離職呢？好煩惱。」

▲網友發文「漂亮履歷卻每天想哭該離職嗎？」（圖／翻攝Dcard工作板）

貼文曝光後，引起許多網友紛紛建議她離職是最佳選擇，「人生那麼長，幹嘛區區為了一個工作讓自己生病」、「很明顯了，沒有任何理由叫妳待在那」、「搞到自己身心不健康真的得不償失」、「先離開再說，不然很容易憂鬱症」、「不開心就離職，不然遲早會生病」、「不要因工作綁住了生活、綁住了情緒」、「什麼都比不上健康，等到身體壞掉就來不及了」、「工作是為了賺錢，賺錢是為了更好的生活，妳瞧妳現在還稱得上生活嗎？」、

也有過來人分享，「我之前也是入行銷前覺得會很快樂，後來天天加班壓力大到不行，果斷結束，現在另尋出路也很開心」、「我做我上一份工作時也是嚴重適應不良，外人看來我的生活光鮮亮麗，但只有自己知道多難熬，我覺得可以給自己三個月的適應期，如果真的不行就離職」、「跟你一樣有類似經歷，我選擇離職，心理生病已經很嚴重了，離職後真的快樂很多」。