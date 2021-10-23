　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

履歷超強「卻天天想離職」！2原因走不掉　網急勸：遲早會生病

▲▼網友發文「漂亮履歷卻每天想哭該離職嗎？」（圖／翻攝Dcard工作板）

▲網友發文「漂亮履歷卻每天想哭該離職嗎？」（圖／翻攝Dcard工作板）

記者邱晟軒／綜合報導

社會上有些人為了生活而工作，有些則是為工作而生活，你是屬於哪一種？有位網友日前發文感嘆，剛入職一家夢想很久的知名行銷公司，卻發現自己極度不適應，每天壓力大到去廁所痛哭，然而卻因為2原因讓她猶豫該不該離職。

有一名網友近日在網路論壇上發文表示，目前剛入職知名行銷公司一個月，到任前非常崇尚，也認為這家公司是自己設定的目標，很高興終於在這裡工作，一段時間後，卻發現嚴重適應不良，「沒有時間吃飯、每天加班到半夜、假日都很焦慮在想工作進度，覺得好像有點跟同事氣場不合，因為沒有時間吃飯，自然也沒空跟同事交流，醒來到睡去就是不停歇的工作，有時候甚至想不起來吃了什麼。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該網友指出，這份工作讓她每天都非常不快樂，也有離職的念頭，不過總會想到這份工作是自己之前非常渴望錄取，且在外界來看也是個很好的資歷，無奈直呼「每天壓力大到去廁所的時候都會不自覺的掉淚，是否要離職呢？好煩惱。」

▲▼網友發文「漂亮履歷卻每天想哭該離職嗎？」（圖／翻攝Dcard工作板）

▲網友發文「漂亮履歷卻每天想哭該離職嗎？」（圖／翻攝Dcard工作板）

貼文曝光後，引起許多網友紛紛建議她離職是最佳選擇，「人生那麼長，幹嘛區區為了一個工作讓自己生病」、「很明顯了，沒有任何理由叫妳待在那」、「搞到自己身心不健康真的得不償失」、「先離開再說，不然很容易憂鬱症」、「不開心就離職，不然遲早會生病」、「不要因工作綁住了生活、綁住了情緒」、「什麼都比不上健康，等到身體壞掉就來不及了」、「工作是為了賺錢，賺錢是為了更好的生活，妳瞧妳現在還稱得上生活嗎？」、

也有過來人分享，「我之前也是入行銷前覺得會很快樂，後來天天加班壓力大到不行，果斷結束，現在另尋出路也很開心」、「我做我上一份工作時也是嚴重適應不良，外人看來我的生活光鮮亮麗，但只有自己知道多難熬，我覺得可以給自己三個月的適應期，如果真的不行就離職」、「跟你一樣有類似經歷，我選擇離職，心理生病已經很嚴重了，離職後真的快樂很多」。

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
快訊／台中男「打完第2劑AZ」身亡　死因心肺衰竭
L.A. BOYZ這句歌詞「是伍佰唱的」爆紅29年！22條冷
快訊／陳柏惟低調完成投票！臉色超緊繃
被女友爸爸嫌沒出息不嫁！他靠牛奶創業年收10億
美腿妹「打工換宿」被摸問：多少錢包養　打槍老闆後立刻被趕
李雲迪完蛋了　劉謙酸：真諷刺！8年前「找力宏」事件反轉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

履歷超強「卻天天想離職」！2原因走不掉　網急勸：遲早會生病

美腿妹「打工換宿」被摸問：多少錢包養　打槍老闆後立刻被趕走

考生注意！首次高中英聽測驗今登場　最後提醒看這裡

全聯震撼收購大潤發　學者：家樂福一定會緊張

手工「復舊」內裝　藍皮解憂號今復駛！299元一覽南國海景

鹽酥雞女神張文綺進軍台中！開店對她「意義非凡」：要大家吃得到

中職女球迷「看台超會扭」爆紅！　粉紅熱褲曝光她身分

大雨炸北北基宜！北台週末濕涼17℃　下週恐有颱風發展

要求麥當勞現炸薯條！他拍5秒片揭「暗黑手法」：別再當奧客了

鬼滅快閃店重現「炭治郎絕招」！哈利波特快閃店限定推9又4分之3月台

陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

好萊塢男星亞歷鮑德溫拍戲誤殺「攝影指導」！　道具槍走火釀1死1傷…導演懊悔：搞砸了

騎士等紅燈突然「怒摔安全帽」 下秒疑似拭淚...網好奇：有故事

到底在哪？慌張男車內狂找口罩　翻全身發現「在下巴」友人笑翻

美校工遇經濟困難每天走1hr上班　老師籌資送暖他收到車鑰匙秒呆住

履歷超強「卻天天想離職」！2原因走不掉　網急勸：遲早會生病

美腿妹「打工換宿」被摸問：多少錢包養　打槍老闆後立刻被趕走

考生注意！首次高中英聽測驗今登場　最後提醒看這裡

全聯震撼收購大潤發　學者：家樂福一定會緊張

手工「復舊」內裝　藍皮解憂號今復駛！299元一覽南國海景

鹽酥雞女神張文綺進軍台中！開店對她「意義非凡」：要大家吃得到

中職女球迷「看台超會扭」爆紅！　粉紅熱褲曝光她身分

大雨炸北北基宜！北台週末濕涼17℃　下週恐有颱風發展

要求麥當勞現炸薯條！他拍5秒片揭「暗黑手法」：別再當奧客了

鬼滅快閃店重現「炭治郎絕招」！哈利波特快閃店限定推9又4分之3月台

道奇主戰牛棚受傷不能投　賽揚左投普萊斯頂上

太陽老闆遭控種族歧視、性騷擾　恐將被聯盟驅逐

快訊／台中男「打完第2劑AZ」6天後身亡！死因心肺衰竭

陳柏惟罷免案今投票　蘇揆：相信台灣人民都會尊重民主的過程

履歷超強「卻天天想離職」！2原因走不掉　網急勸：遲早會生病

L.A. BOYZ這句歌詞「是伍佰唱的」爆紅29年！22條冷知識曝　網全嚇瘋

西蒙斯與七六人會面　還沒做好上場打球的心理準備

快訊／3Q罷免案今登場！陳柏惟低調完成投票

享受愜意午後時光！高雄面綠地咖啡廳　焦糖香「和布丁」一吃愛上

快訊／彰化透天火警！地下室自小客燒成廢鐵　警消出動44人

搞怪黑貴賓從小就愛「倒立噓噓」　邊走邊尿炫技！超強臂力網驚呆

生活熱門新聞

誰是平價服飾霸主？　鄉民秒推「這一間」：便宜到哭

2022年運勢最旺「4生肖」大公開

即／基隆確女導遊足跡曝　搭台鐵雙北3宮廟參拜

中職女球迷「看台超會扭」爆紅！　粉紅熱褲曝光她身分

要求麥當勞現炸薯條！他拍片揭暗黑手法

全聯震撼收購大潤發　學者：家樂福一定會緊張

樓上鄰居鑽破天花板　她勸反被酸

入夜暴跌10°C　各地低溫一次看

獨／男大生打BNT送加護病房慘況曝

打工換宿被問「多少錢包養」　她拒老闆立刻被趕

大雨炸北北基宜！北台週末濕涼17℃　下週恐有颱風發展

「零負評YouTuber」鄉民點名她：沒有爭端

棄AZ等混打？第12輪爽約「第13輪也打不到」

一起幸福的變老！「3星座」最適合攜手一輩子

更多熱門

相關新聞

青銀共好就業論壇

青銀共好就業論壇

隨著全球環境快速變遷，受到高齡、少子的影響，企業正面臨勞動力短缺的問題，為落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，提升雇主善用中高齡及高齡者人力資源，促進再就業，台南市勞工局22日於關子嶺勞工育樂中心辦理「2021青銀共好-台南就業論壇」。

申敏兒夯劇穿搭範本

申敏兒夯劇穿搭範本

北漂打拼「租金噴20萬」！他勸返鄉當躺平族

北漂打拼「租金噴20萬」！他勸返鄉當躺平族

奶嘴法官？考上司法官平均26歲！

奶嘴法官？考上司法官平均26歲！

回鄉工作月薪砍1萬　網：很值得

回鄉工作月薪砍1萬　網：很值得

關鍵字：

職場行銷離職就業工作生涯規劃

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

烤蝦外送500元一斤…她一秤只有274公克

NanaQ正面反擊酸民！

即／全聯福利中心震撼宣布：併購大潤發

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

LINE免費貼圖來了！　限時6款快下載

132萬網紅患淋巴癌　消失7個月頂憔悴臉現身

亞歷鮑德溫誤殺現場畫面！

救護車貼詭異2蛇　內行人曝真相

《海岸村》男星不畏爭議曬與金宣虎合照

生吞小蝌蚪！50歲女「體內爬滿寄生蟲」

台東單身男過世　家人辦除戶才知已婚

他上床一半拔套！完事一句話女友崩潰分手

李宇柔「全身插管」曝術後近況！　發高燒頻落淚

日料店遭Toyz惡意批評！　蕭敬騰首反擊「他是空氣」：沒資格跟我說話

更多

最夯影音

更多
陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的
航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面