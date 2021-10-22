誰是平價服飾霸主？　鄉民秒推「這一間」：便宜到哭

▲誰是平價服飾店霸主？話題引網友熱議。（圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

ZARA、H&M、UNIQLO這些流行平價服飾近年來搶攻台灣市場，然而，哪一間才是網友的心的頭好呢？對此，就有愛逛街的網友好奇發文詢問，「誰是平價服飾中的霸主？」貼文曝光後，立刻釣出眾人一面倒推爆本土知名連鎖服飾品牌NET，直呼「真的便宜到哭出來」。

有一名網友21日在批踢踢發文表示，自己最常買的就是Uniqlo，偶爾也會購買GU出的聯名款衣服，其餘聽過但沒有實際買過的品牌則有GAP、NET、GIORDANO、H&M和CACO，「不知道ZARA算不算，但我覺得有點貴」，所以好奇詢問眾人，「大家覺得平價服飾中誰才是霸主呢？應該還有很多沒提到，歡迎分享，我是投UQ一票啦。」

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▲鄉民一致點名：NET。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文曝光後，立刻引起許多網友一面倒激推台灣本土品牌NET，紛紛盛讚「秒選NET又不貴，又會做公益，該選他們」、「NET沒有之一，結案」、「唯一推NET，會把盈利一部分回歸社會，讚」、「NET的款式比較多樣化，不過蠻看運氣」、「NET的品牌形象好，衣服硬版形，適合瘦子」、「NET常常出很中規中矩的服飾但耐用」、「NET真心覺得不錯」、「NET啊！過季紅標兩件便宜到哭」、「NET，特賣時便宜得誇張」、「NET一件外套穿六年還頭好壯壯」。

不過，也有部分網友分享其它愛牌，「Uniqlo稱霸」、「詩夢樂啊，折扣殺很大，便宜又好穿」、「UQ，然後是NET」、「GIORDANO用料不錯」、「我只穿HANG TEN」、「女性選OB，其他牌沒人能打」、「lativ吧，而且app做的真的不錯」、「GU最好看」、「無印良品」。