屏東購神秘大禮開箱　在地消費「抽好宅」

▲屏東購好禮振興加碼活動，在地消費「抽好宅」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「屏東購好禮振興加碼活動」正式啟動後，兩週就產生7萬5000筆抽獎序號，登錄金額更是破億元，為加大經濟復甦力道，屏東縣長潘孟安今(22)日再公布加碼神秘大獎，是位於屏東市演藝廳後方的全新二房輕豪宅，」，他呼籲全國民眾踴躍來屏東消費參加活動，每週五持續準時開抽，就有機會把汽車、豪宅帶回家！

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縣長潘孟安感謝屏東縣不動產商業同業公會及中洲建設聯合提供兩房、演藝廳近學區、生活機能便利的種子學全新輕豪宅一戶，作為壓軸抽獎的神秘大禮。

他說，即日起到明年4月30日止在屏東消費，憑五倍券紙本消費滿200元，或數位五倍券及一般消費滿500元，將發票號碼和相關資料登錄到屏東購網站上，每一筆消費產生一組抽獎序號，每組序號將在抽獎系統不斷參加，直到被抽出或活動截止，越早參加越多機會，消費越多機會就越高。今日又加上好宅大禮，只要來屏東消費就有機會成為好宅主人，歡迎全台朋友一起來屏東買好買滿，將好禮帶回家。

屏東縣政府表示，屏東購好禮獎項相當豐富，除了提供令人期待的全新好宅，週週抽iphone13和Gogoro電動機車、雙月抽休旅車、年節再加碼抽黃金等多項大獎，上周五已經抽出6位幸運兒，歡迎每週五下午四點準時鎖定屏東縣政府Youtube 官方頻道。

洽詢電話: 08-732-0415 轉 6262或6261或0900-078-963=;活動公告: 2021屏東購好禮活動LINE官方帳號 @837rcdzy

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