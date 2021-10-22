　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屏東購神秘大禮開箱　在地消費「抽好宅」

▲屏東購好禮振興加碼活動，在地消費「抽好宅」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東購好禮振興加碼活動，在地消費「抽好宅」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「屏東購好禮振興加碼活動」正式啟動後，兩週就產生7萬5000筆抽獎序號，登錄金額更是破億元，為加大經濟復甦力道，屏東縣長潘孟安今(22)日再公布加碼神秘大獎，是位於屏東市演藝廳後方的全新二房輕豪宅，」，他呼籲全國民眾踴躍來屏東消費參加活動，每週五持續準時開抽，就有機會把汽車、豪宅帶回家！

▲屏東購好禮振興加碼活動，在地消費「抽好宅」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲屏東購好禮振興加碼活動，在地消費「抽好宅」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

縣長潘孟安感謝屏東縣不動產商業同業公會及中洲建設聯合提供兩房、演藝廳近學區、生活機能便利的種子學全新輕豪宅一戶，作為壓軸抽獎的神秘大禮。

他說，即日起到明年4月30日止在屏東消費，憑五倍券紙本消費滿200元，或數位五倍券及一般消費滿500元，將發票號碼和相關資料登錄到屏東購網站上，每一筆消費產生一組抽獎序號，每組序號將在抽獎系統不斷參加，直到被抽出或活動截止，越早參加越多機會，消費越多機會就越高。今日又加上好宅大禮，只要來屏東消費就有機會成為好宅主人，歡迎全台朋友一起來屏東買好買滿，將好禮帶回家。

屏東縣政府表示，屏東購好禮獎項相當豐富，除了提供令人期待的全新好宅，週週抽iphone13和Gogoro電動機車、雙月抽休旅車、年節再加碼抽黃金等多項大獎，上周五已經抽出6位幸運兒，歡迎每週五下午四點準時鎖定屏東縣政府Youtube 官方頻道。

洽詢電話: 08-732-0415 轉 6262或6261或0900-078-963=;活動公告: 2021屏東購好禮活動LINE官方帳號 @837rcdzy
臉書公告: 屏東購好禮大攻略www.facebook.com/ptfunner=;屏東購抽獎網址: www. pingtunggo.tw

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
快訊／基隆女確診　宜蘭足跡公布
LINE免費貼圖來了！　限時6款快下載
22刀砍死嬤！新莊逆孫認了：就是不爽，給機會還不給錢
陳文茜在家倒地失去意識！　愛犬「慌張1動作」CPR救回她一命
蔡英文台上講婦幼安全　攝影助理「樓梯間性侵少女」
快訊／台中25歲女跳樓！　「當母親面前」12樓墜下身亡
莫德納加開還有「1.3萬人沒預約」　剩1小時截止
狂砍長榮、陽明認賠8500萬　水手驚：連他也不玩了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「藏行顯光，成就共好」　蔡英文為成大智慧半導體及永續製造學院揭牌

米砂拍AV版《魷魚遊戲》！老司機不買單　曝喜好：日本版最香

快訊／確診女宜蘭足跡曝！到過基隆甕仔雞羅東店　三星感恩宮參拜

奇異筆藏毒氣！研究驚曝「超標247倍」　專家警告恐過敏致癌

「我從樓上垂降下來的！」外送哥遇1招笑了　同業讚爆：超優質

台北科大要轉型　攜手北聯大盟校爭取合適校地空間

一個人時總覺得好孤獨？專家：「學會與自己相處」才能快樂

2022年運勢最旺「4生肖」！從年頭旺到年尾　整年賺不停

「莫德納混打BNT」也有機會？陳時中認：有考慮

掏500元買玉蘭花！前女友嗆「你根本是白痴」　網見對話傻了：確實

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

超驚悚！婦女抱嬰兒走路滑手機 踩空「直墜下水道」暖心民急拉起

「藏行顯光，成就共好」　蔡英文為成大智慧半導體及永續製造學院揭牌

米砂拍AV版《魷魚遊戲》！老司機不買單　曝喜好：日本版最香

快訊／確診女宜蘭足跡曝！到過基隆甕仔雞羅東店　三星感恩宮參拜

奇異筆藏毒氣！研究驚曝「超標247倍」　專家警告恐過敏致癌

「我從樓上垂降下來的！」外送哥遇1招笑了　同業讚爆：超優質

台北科大要轉型　攜手北聯大盟校爭取合適校地空間

一個人時總覺得好孤獨？專家：「學會與自己相處」才能快樂

2022年運勢最旺「4生肖」！從年頭旺到年尾　整年賺不停

「莫德納混打BNT」也有機會？陳時中認：有考慮

掏500元買玉蘭花！前女友嗆「你根本是白痴」　網見對話傻了：確實

「藏行顯光，成就共好」　蔡英文為成大智慧半導體及永續製造學院揭牌

台中第一鬼樓要辦「末日派對」！消防安檢不合格挨轟　業者回應了

開打AZ第二劑同天開放混打　柯文哲：整死大家

米砂拍AV版《魷魚遊戲》！老司機不買單　曝喜好：日本版最香

礁溪晶泉丰旅「12歲小孩免費住送早餐」　宜蘭綠舞湖畔Villa打4折

感受生命的完整！頂新和德帶身障朋友體驗夢想好「棒」

拿一片豬肉乾配電視　旁邊「7坨大小肉球」包圍緊盯...媽壓力超大

快訊／確診女宜蘭足跡曝！到過基隆甕仔雞羅東店　三星感恩宮參拜

亞歷鮑德溫誤殺女攝影「最後貼文曝光」！曾合作導演慟：無比憤怒

百萬女神「胸前夾一支」超緊！吞沒畫面震撼8萬人　男粉看到全樂歪

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

生活熱門新聞

快訊／今新增2本土「都在基隆」、另增6境外

莫德納10點加開給「這族群」！今限時6小時手刀預約

一起幸福的變老！「3星座」最適合攜手一輩子

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

幾歲起不愛吃到飽　網曝改變關鍵

放棄AZ等混打BNT？醫2理由籲先打

台灣人哪些「壞習慣」最討厭

王浩宇美食照驚見「辣溝正妹」　本尊曝光了

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

「零負評YouTuber」鄉民點名她：沒有爭端

2劑AZ沒有輸！前台大醫揭混打它「抗體掉比較快」　

藝FUN券6大QA！數位券「沒手機領不到」有解

今年冬天特別冷？　吳德榮一圖打臉

騷女深夜脫衣當街搖　整支弄斷被錄下！腦殘過程全PO網

更多熱門

相關新聞

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

第一、二週的加碼券幸運兒都已經抽出來了！國旅券每週會抽60萬份、i原券2.5萬份、農遊券22萬份、藝Fun券75萬份、動滋券50萬份、客庄券10萬份、地方創生券5萬份。《東森新媒體ETtoday》整理出本週和上週的身分證末碼，方便讀者對獎。

「加碼券神人」14組名單曝！這號碼同天中2次

「加碼券神人」14組名單曝！這號碼同天中2次

10月玩高雄超划算！義大世界「每人333」　

10月玩高雄超划算！義大世界「每人333」　

免抽籤！寶島眼鏡推振興樂透包

免抽籤！寶島眼鏡推振興樂透包

更生人新竹幸運草市集拼振興經濟

更生人新竹幸運草市集拼振興經濟

關鍵字：

屏東縣振興加碼房屋潘孟安縣長

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

對朋友最大方慷慨的3大星座

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

排球正妹遭塔利班斬首　斷頭照被PO網

亞歷鮑德溫誤殺現場畫面！

小S消失2個月露面工作！「渾圓凸肚」網瘋猜懷第四胎

快訊／今新增2本土「都在基隆」、另增6境外

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面