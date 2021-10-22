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社會 社會焦點 保障人權

撞壞大哥的車被教訓跳槽竹聯幫　新老大揪10多人砸車還撞傷女警

記者邱中岳／台北報導

北市內湖分局在9月中旬接獲線報，康樂街1台汽車遭10多人猛砸，最後警方到場發現1台汽車形跡可疑，隨即上前攔查對方，但汽車駕駛竟加速逃逸，還撞傷攔阻女警，警方最後開6槍仍讓對方逃走，最後在12日於新北市抓人。

警方調查，9月19日凌晨3時許，在內湖區康路街有2派人馬衝突，警方獲報後發現現場有1台汽車遭砸毀，隨即在附近盤查可疑人物，發現25歲的蔣姓駕駛形跡可疑，準備將人攔下，但蔣姓男子卻突然加速逃逸。

▲內湖區康樂街19日凌晨發生群聚砸車事件，其中一車駕駛衝撞警方遭警開槍回擊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲明仁會成員當街砸車，最後還衝撞警方逃逸遭開6槍。（圖／記者張君豪翻攝）

1名女警上前制止卻遭撞飛，造成腿部受傷，另名男警見狀隨即朝汽車開6槍，2槍打中汽車輪胎，但仍讓對方逃逸，警方事後展開追查，發現蔣男逃逸後一路躲藏在花蓮、台東地區。

蔣姓男子以為風聲過了，在10月11日回到新北市新莊區的住處，警方獲悉之後，隨即在12日上午前往查緝，在住處內將人逮捕，訊後依照妨害公務、殺人未遂等罪嫌送辦。

據了解，當時砸車的一方，其中1人原本為竹聯幫戰堂成員，因代停大哥的車時不慎撞到，當時被教訓後心生不滿，所以轉向成為竹聯幫明仁會成員，明仁會大哥為了幫小弟出氣，所以叫10餘人前往談判，並砸毀對方車輛。

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