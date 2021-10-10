首位合歡山執勤女警！頂9.8度低溫　登3417m指揮交通成「嬌點」

▲李沛勤是首位登上合歡山執勤的女警。（圖／翻攝自Facebook／花蓮縣警察局新城分局）

記者陳羿妏／綜合報導

雙十國慶連假期間各地景點湧入不少人潮及車潮，海拔3417公尺高的合歡山也不例外！對此，花蓮新城警分局這次依如往常加派警力，上合歡山指揮交通，只是以往都為男性員警負責，此次則是嘉里派出所女警李沛勤自告奮勇上山執勤，而她也成全台首位赴高山執勤的女警。李沛勤站在僅有9.8度的松雪樓前，疏導車流長達7小時，認真模樣曝光後，網友紛紛留言表示「辛苦了」。

花蓮新城警分局於臉書PO文寫道，李沛勤現年35歲，畢業於逢甲大學國貿系2016年參加警察特考順利錄取，之後奉派花蓮縣警察局新城分局嘉里派出所服務，表現優秀，曾獲得警政署特等射手的獎賞，或許流淌著國貿生渴望增加視野的個性，所以在今年度最後一個國定連假即將到來之際，特別向分局長官毛遂自薦，希望能夠到最高最遠的合歡山支援交通疏導勤務。

連假前一天（8日）下午，李沛勤與另一名支援警力來到合歡山，短暫休息後就隨著合歡山學長來到松雪樓前大廣場，了解隔日執勤位置、要領、地理位置等等，預做功課，為來日的陌生工作環境做好預備工作。

連假首日（9日）上午8時，李沛勤準時到達松雪樓前大廣場，確實照著學長的交待，整理出一套與平地大相逕庭的執勤方式，為全台的遊客做好交通疏導及為民服務，無論是精準的吹哨揮旗手勢，或是親切地為遊客指點迷津，熱忱的工作態度深獲其他員警的讚賞。

對於創下全台首位登高3000公尺以上執勤的女警紀錄，李沛勤不以為意，表示將來南投縣警察局若有女警登上武嶺執勤，就能翻新此紀錄，不過她能率先領跑，引領其他學妹競相效仿，也不失一項美意。