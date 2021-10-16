陸27歲女警當「公共小三」拚翻身　「5年睡7官」得手1600萬元！

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇90後女輔警許艷今年3月被爆料，在擔任輔警的5年期間內，與公安副局長在內的7名官員發生不正當性關係，並藉此敲詐勒索，得手了372萬元人民幣（約1610萬元新台幣）。案件二審於近日公開宣判，許艷被以敲詐勒索罪改判有期徒刑7年，處罰金30萬元人民幣（約130萬元新台幣）。

根據陸媒報導，許艷出生於1994年，現年約27歲，家境貧寒，2014年起在江蘇連雲港公安局的海州分局擔任輔警，5年內與多名公職人員發生不正當性關係，對象包含分局副局長、派出所所長、衛生院副院長、小學校長等。

▼許艷5年內與7名官員發生不正當性關係，並藉此敲詐。（圖／翻攝微博）

許艷與對象發生性關係之後，以各種理由進行敲詐勒索，包含買房、懷孕、分手賠償，以及公開兩人關係等。由於許艷的對象都擁有一定的社經地位，為了不影響到工作、家庭以及名聲，大多願意付錢息事寧人。

根據最初的調查，許艷從敲詐中得手了約372萬元，並將這些所得用於購買房產、汽車、高檔化妝品、珠寶首飾。

該案今年3月一審時，許艷被判13年有期徒刑，處罰金500萬元人民幣，但近日二審宣判，許艷被以敲詐勒索罪改判7年有期徒刑，並處罰金30萬元人民幣。

案件也在網路上引起大量討論，並有許多人提出質疑，「二審刑期少了一半，罰金少了10多倍，到底是什麼原因？」「當個輔警都能賺到300多萬，太荒謬了！」「這些官員哪來這麼多錢？應該查一查吧！」