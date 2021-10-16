　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸27歲女警當「公共小三」拚翻身　「5年睡7官」得手1600萬元！

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇90後女輔警許艷今年3月被爆料，在擔任輔警的5年期間內，與公安副局長在內的7名官員發生不正當性關係，並藉此敲詐勒索，得手了372萬元人民幣（約1610萬元新台幣）。案件二審於近日公開宣判，許艷被以敲詐勒索罪改判有期徒刑7年，處罰金30萬元人民幣（約130萬元新台幣）。

根據陸媒報導，許艷出生於1994年，現年約27歲，家境貧寒，2014年起在江蘇連雲港公安局的海州分局擔任輔警，5年內與多名公職人員發生不正當性關係，對象包含分局副局長、派出所所長、衛生院副院長、小學校長等。

▼許艷5年內與7名官員發生不正當性關係，並藉此敲詐。（圖／翻攝微博）

▲▼陸27歲女警當「公共小三」拚翻身　「5年睡7官」得手1600萬元！。（圖／翻攝微博）

許艷與對象發生性關係之後，以各種理由進行敲詐勒索，包含買房、懷孕、分手賠償，以及公開兩人關係等。由於許艷的對象都擁有一定的社經地位，為了不影響到工作、家庭以及名聲，大多願意付錢息事寧人。

根據最初的調查，許艷從敲詐中得手了約372萬元，並將這些所得用於購買房產、汽車、高檔化妝品、珠寶首飾。

該案今年3月一審時，許艷被判13年有期徒刑，處罰金500萬元人民幣，但近日二審宣判，許艷被以敲詐勒索罪改判7年有期徒刑，並處罰金30萬元人民幣。

案件也在網路上引起大量討論，並有許多人提出質疑，「二審刑期少了一半，罰金少了10多倍，到底是什麼原因？」「當個輔警都能賺到300多萬，太荒謬了！」「這些官員哪來這麼多錢？應該查一查吧！」

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

ET快訊
麗山國中生一家「虎豹潭遇劫」！校方：父女仍失聯
保險套「用一半」喊退貨！女奧客超瞎理由曝　店員傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸人大常委會下周開會　香港籍常委因疫情「不准出席」

神舟十三號成功發射　陸女太空人將首度太空漫步「為女兒摘星星」

陸央行：恆大債務風險可控「房地產業總體健康」

陸外交部：李顯龍與習近平通電話　稱支持中國加入CPTPP

陸27歲女警當「公共小三」拚翻身　「5年睡7官」得手1600萬元！

陸擬規定記者每年接受90小時教育　打造黨和人民放心的新聞隊伍

4隻貓被從高樓丟下虐殺！滿地血肉模糊「路人怕被砸躲騎樓」

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

送醫畫面曝光　22歲女跟陳修將住摩鐵…凌晨成冰冷遺體

女嬰頭部重擊身亡爸找保母對質　遭回：是她自摔的「我哭不出來」

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

虐死女嬰！保母遭「私刑報復」 網友怒衝她家撒冥紙、砸雞蛋

陸人大常委會下周開會　香港籍常委因疫情「不准出席」

神舟十三號成功發射　陸女太空人將首度太空漫步「為女兒摘星星」

陸央行：恆大債務風險可控「房地產業總體健康」

陸外交部：李顯龍與習近平通電話　稱支持中國加入CPTPP

陸27歲女警當「公共小三」拚翻身　「5年睡7官」得手1600萬元！

陸擬規定記者每年接受90小時教育　打造黨和人民放心的新聞隊伍

4隻貓被從高樓丟下虐殺！滿地血肉模糊「路人怕被砸躲騎樓」

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

CNN：中國侵犯台灣機率雖低　但兩岸發展「危險加深」

爸媽仍盼他延續香火！　鍾明軒找女生約會：為他們做最後一次嘗試

台北租房有多難？　他曝「3大問題點」勸退：狗都住得比你好！

虎豹潭下大雨了！「6人仍失聯」侯友宜說明最新救援情況

重機託運車殼破裂、三角台內凹　業者一聽「只賠300」…車主氣炸

虎豹潭雙北6人失聯　柯文哲感謝侯友宜「今年台灣有些動盪不安」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　背部著地重擊…15秒驚悚畫面曝光

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包　網看備份傻了

梁國源／看懂中國加強行業監管的政經意涵

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

大陸熱門新聞

4隻貓被從高樓丟下虐殺！人行道血肉模糊

陸女警當公共小三　5年睡7官得手1600萬元

高鐵帶活螃蟹被阻　男暴怒踩死8隻

藝術家純金打造1000顆米「扔黃浦江」諷糧食浪費 網友：請丟我家

華為高層婚內出軌逼墮胎　小三下通牒：不付錢就魚死網破

女嘴破1年舌頭長出一朵菜花　醫切片嘆：拖太久了

神舟十三號成功發射　陸女太空人將太空漫步

中國第一網紅恐遭拔名　「李子柒」超慘現況曝

陸：李顯龍與習通話　稱支持中國進CPTPP

解放軍公布押送「越線印軍」俘虜影片 白布遮眼、人手一瓶礦泉水

飯店插座藏偷拍鏡頭　女換房間又找到

陸人大常委會開會　港籍常委因疫情不准出席

台灣寄貨到大陸！必須要寫「Taiwan，China」

姊夫的姊夫叫什麼？他曝真相萬人傻眼了

更多熱門

相關新聞

未開人評會就遭免職　戰技高手女警發厭世文

未開人評會就遭免職　戰技高手女警發厭世文

早在2006年，跆拳道、柔道均有上段身手的蘇杏欣就通過警政署教官講習測驗，成為當時台北市警局唯一的女性技術教官，她也憑藉優異身手經常獲邀教受民眾、機關團體防身術及婦女防範人身侵害課題的講師，也曾在警專擔當兼任講師，並曾在中正一警分局偵查隊任職、並擔任過北市婦幼警察隊的技術教官，後來才調任到北市少年警察隊服務。

首位合歡山執勤女警！登3417m指揮交通成「嬌點」

首位合歡山執勤女警！登3417m指揮交通成「嬌點」

百歲迷途人瑞口音重　女警「有聽沒懂」

百歲迷途人瑞口音重　女警「有聽沒懂」

大眼正妹警逐層搜索找到失智翁　送老夫婦回家

大眼正妹警逐層搜索找到失智翁　送老夫婦回家

犀利女警 偵破BB槍射破車窗案

犀利女警 偵破BB槍射破車窗案

關鍵字：

女輔警女警許艷公共小三

讀者迴響

熱門新聞

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

獨／陳修將虐殺女友手法曝！專挑「最痛的地方」打　

陳修將好友說明始末　推測行凶原因

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

一家四口虎豹潭遇劫　父女仍失聯

還在挖耳朵？醫急勸「完全不需要」曝3大慘下場：嚴重恐失聰

丫頭「23歲存到100萬」只花5年！曝超簡單儲蓄法：人人都能

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

IKEA敦北店復活！餐廳也回來了

獨／陳修將暴力打成豬頭！恐怖傷勢照曝光

虎豹潭6人失聯　獲救老師驚恐還原

獨／3角關係曝！陳修將女友弟嘆：我姊很愛他

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

很會賺錢但總存不了錢的3大星座

更多

最夯影音

更多
《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片
女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面