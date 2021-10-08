101歲人瑞迷路操濃濃鄉音　20多歲女警有聽沒懂差點送不回家

▲▼百歲人瑞迷路了，但說著一口河北濃濃口音，讓20多歲女警「有聽沒有懂」。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市101歲的馮姓老翁穿著講究，身體硬朗，但有輕微失智，日前迷失在北區街頭，警方獲報前往，無奈馮男說著濃濃的河北口音，20多歲的年輕女警完全聽不懂，問不出地址和姓名，人臉辨識系統也查不出來，於是先帶回派出所休息，正當苦惱無計可施之際，幸好所內資深巡佐出身眷村，一陣攀談後，原來馮男住在東區的復台新村，因為訪友而迷路，經連絡當地里長後，順利讓老翁搭計程車回家。

台中市警二分局立人派出所警員陳玫君、郭彥志日前獲報，有個迷失老人神情茫然坐在路邊，由於老翁說話帶著濃濃的河北鄉音，年輕員警「有聽沒有懂」，又擔心天氣炎熱容易中暑，於是先載回派出所再查證身分。

年輕員警聽不懂老北北的口音，利用警用人臉辨識系統也查不出身份，可能是年代已久，本人和戶政資料上的照片不符，而且其家人可能還不知道失蹤，並非失蹤人口，年輕員警不知如何是好，所幸資深巡佐童國棟來自眷村，對於濃厚的外省腔並不陌生，馬上像翻譯機般聽出老翁住在東區練武路復台新村附近，立即聯繫復台里里長程孝忠，終於確認出身分。

馮姓老翁講究打扮，平常都是以POLO衫、西裝褲穿搭，再搭配紳士帽、黑皮鞋，當天是搭計程車訪友，不料一下車發現附近巷弄太相似而「迷航」，朋友還沒找到，就先進了派出所，還好經員警和里長協助，順利搭車回家。