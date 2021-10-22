　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限量千組「玉黍叔老公公」只送不賣　東森購物網消費滿額帶回家

「玉黍叔老公公」限量禮盒（圖／東森購物網提供）

▲10/25起在東森購物網雙11活動期間購買華元系列產品，就有機會把「玉黍叔老公公娃娃禮盒」帶回家。（圖／東森購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

蚵仔煎洋芋片、玉黍叔、鹹蔬餅、真魷味等經典零食，是許多人從小吃到大的童年回憶，華元食品今年歡慶品牌成立40周年，特別在雙11前夕限量推出僅1000組的「玉黍叔老公公娃娃禮盒」，其中最大吸睛賣點是把零食包裝幾乎百分百還原的「玉黍叔公仔」玩偶，超級可愛。10/25起至11/14止，只要在東森購物網雙11活動期間，購買該系列產品消費，滿額就有機會把「玉黍叔老公公娃娃禮盒」帶回家。

華元食品曾獨創多款經典休閒食品，尤其第一款上真魷味系列，上市後就深得消費者喜愛，至今仍是熱銷夯品，而另一經典代表作玉黍叔系列，誕生至今已有33個年頭，華元表示，玉黍叔產品完全是使用台灣機器自行開發研究的生產流程之外，對於原料使用也很堅持，採用法國及紐西蘭的非基改玉米，生產出來的玉黍叔具備濃郁的玉米香氣及鬆脆口感，受到廣大消費者喜愛。

今年逢華元40周年，限量推出「玉黍叔老公公娃娃禮盒」，外盒是復古的牛仔風包裝，裡面則是有三款口味玉黍叔系列包裝零食、同系列款便條紙，以及模樣超萌的「玉黍叔公仔」玩偶，身穿格子襯衫及牛仔吊嘎褲，搭配牛仔帽，提著一大串玉米，還抱著一包迷你玉黍叔，令人一眼就愛上。

「玉黍叔老公公」限量禮盒（圖／東森購物網提供）

▲▼華元食品歡慶40周年，推出限量「玉黍叔老公公娃娃禮盒」，內含「玉黍叔公仔」玩偶，模樣復古又可愛，僅1000組。

「玉黍叔老公公」限量禮盒（圖／東森購物網提供）

好吃、實用又具收藏性的禮盒，僅限量1000組，將搭配東森購物網雙11活動舉辦獨家滿額抽獎活動，10/25起至11/14止，只要購買華元食品系列產品滿788元，即可參加禮盒抽獎，此外，購買華元系列產品滿1,888元就送老公公禮盒，或是買限量組合就送玉黍叔禮盒。

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
快訊／基隆女確診　宜蘭足跡公布
LINE免費貼圖來了！　限時6款快下載
22刀砍死嬤！新莊逆孫認了：就是不爽，給機會還不給錢
陳文茜在家倒地失去意識！　愛犬「慌張1動作」CPR救回她一命
蔡英文台上講婦幼安全　攝影助理「樓梯間性侵少女」
快訊／台中25歲女跳樓！　「當母親面前」12樓墜下身亡
莫德納加開還有「1.3萬人沒預約」　剩1小時截止
狂砍長榮、陽明認賠8500萬　水手驚：連他也不玩了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限量千組「玉黍叔老公公」只送不賣　東森購物網消費滿額帶回家

愛心形狀太有愛！超吸睛「彩虹比薩」來了　每門市只賣20個

7-11開賣限量「振興福袋」！免費送2萬元折價券　全家拿鐵37元爽喝

東森購物網10大熱銷品揭3大消費趨勢　保健品、料理包賣翻了

輕鬆養成筊白筍美腿！藝人愛雅睡覺也穿「它」

好市多「暖暖包缺貨」採限購！家樂福、愛買庫存量曝光

限時1周買爆！好市多黑色購物節「這天」開跑　五倍券也能用

數位五倍券優惠多　增數位標章功能可查餘額

拍賣二手女裝因疫情爆增　排行榜揭年輕人最愛3大品牌二手衣

Google Pixel 6首波預購3顏色最搶手　Pro系列2款搶到缺貨

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

超驚悚！婦女抱嬰兒走路滑手機 踩空「直墜下水道」暖心民急拉起

限量千組「玉黍叔老公公」只送不賣　東森購物網消費滿額帶回家

愛心形狀太有愛！超吸睛「彩虹比薩」來了　每門市只賣20個

7-11開賣限量「振興福袋」！免費送2萬元折價券　全家拿鐵37元爽喝

東森購物網10大熱銷品揭3大消費趨勢　保健品、料理包賣翻了

輕鬆養成筊白筍美腿！藝人愛雅睡覺也穿「它」

好市多「暖暖包缺貨」採限購！家樂福、愛買庫存量曝光

限時1周買爆！好市多黑色購物節「這天」開跑　五倍券也能用

數位五倍券優惠多　增數位標章功能可查餘額

拍賣二手女裝因疫情爆增　排行榜揭年輕人最愛3大品牌二手衣

Google Pixel 6首波預購3顏色最搶手　Pro系列2款搶到缺貨

拿一片豬肉乾配電視　旁邊「7坨大小肉球」包圍緊盯...媽壓力超大

快訊／確診女宜蘭足跡曝！到過基隆甕仔雞羅東店　三星感恩宮參拜

亞歷鮑德溫誤殺女攝影「最後貼文曝光」！曾合作導演慟：無比憤怒

百萬女神「胸前夾一支」超緊！吞沒畫面震撼8萬人　男粉看到全樂歪

奇異筆藏毒氣！研究驚曝「超標247倍」　專家警告恐過敏致癌

台積電還沒來「高雄房價已上揚」　陳其邁要用2手段解決

屁屁教主趴地放大招！81歲盛竹如看傻「被診斷心律不整」

情繫青春創想申城　兩岸青年點亮魔都

陸最年輕省級一把手出爐　54歲趙龍出任福建代省長

快訊／北市推1.5萬元青年就業補助　申請辦法曝光

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

消費熱門新聞

好市多「2021黑色購物節」日期曝光！

週年慶家電優惠總整理一次搞懂

好市多暖暖包賣光！下一批到貨祭限購

美式賣場同慶推Ariel洗衣精特價　店員急補貨

行走瘦身器！4周腰圍縮三吋

藝人愛雅睡覺穿「它」養成美人腿

好市多暖暖包缺貨！家樂福、愛買庫存量曝光

五倍券「數位標章」　方便查餘額

超商最新「振興福袋」送2萬折價券

全家五倍券加碼消費攻略大公開！

超商最新振興福袋「取消五倍券購買限制」惹爭議

超商獨賣「壽喜燒鍋」湯頭超鮮甜！

Pixel 6首波預購　Pro系列2款搶到缺貨

只有14天吃得到！肯德基開賣鬆餅炸雞堡

更多熱門

相關新聞

東森購物網10大熱銷品　保健品、料理包賣翻

東森購物網10大熱銷品　保健品、料理包賣翻

2021年進入第四季，今年國內受到疫情嚴峻影響，大眾消費習慣有所改變，根據調查有高達77%消費者曾下載品牌或電商的APP，上半年台灣電商APP月活躍用戶總數，平均較去年同期增長18%。網購交易量龐大，從熱賣商品就能看出消費趨勢，東森購物網整理出10大熱賣商品發現3大消費趨勢，多數人追求「好吃、美麗、健康」，高效率、高CP值也是消費的重要參考。

擺整車日本餅乾！全聯「免費送」暴動了

擺整車日本餅乾！全聯「免費送」暴動了

吃對3種健康零食不長胖還助減肥

吃對3種健康零食不長胖還助減肥

黑狗袋鼠式拜託討零食　媽秒融化

黑狗袋鼠式拜託討零食　媽秒融化

怕傷到爸爸　汪吃零食小口輕輕咬

怕傷到爸爸　汪吃零食小口輕輕咬

關鍵字：

東森購物網華元玉黍叔零食

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

對朋友最大方慷慨的3大星座

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

排球正妹遭塔利班斬首　斷頭照被PO網

亞歷鮑德溫誤殺現場畫面！

小S消失2個月露面工作！「渾圓凸肚」網瘋猜懷第四胎

快訊／今新增2本土「都在基隆」、另增6境外

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面