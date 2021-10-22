限量千組「玉黍叔老公公」只送不賣　東森購物網消費滿額帶回家

▲10/25起在東森購物網雙11活動期間購買華元系列產品，就有機會把「玉黍叔老公公娃娃禮盒」帶回家。（圖／東森購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

蚵仔煎洋芋片、玉黍叔、鹹蔬餅、真魷味等經典零食，是許多人從小吃到大的童年回憶，華元食品今年歡慶品牌成立40周年，特別在雙11前夕限量推出僅1000組的「玉黍叔老公公娃娃禮盒」，其中最大吸睛賣點是把零食包裝幾乎百分百還原的「玉黍叔公仔」玩偶，超級可愛。10/25起至11/14止，只要在東森購物網雙11活動期間，購買該系列產品消費，滿額就有機會把「玉黍叔老公公娃娃禮盒」帶回家。

華元食品曾獨創多款經典休閒食品，尤其第一款上真魷味系列，上市後就深得消費者喜愛，至今仍是熱銷夯品，而另一經典代表作玉黍叔系列，誕生至今已有33個年頭，華元表示，玉黍叔產品完全是使用台灣機器自行開發研究的生產流程之外，對於原料使用也很堅持，採用法國及紐西蘭的非基改玉米，生產出來的玉黍叔具備濃郁的玉米香氣及鬆脆口感，受到廣大消費者喜愛。

今年逢華元40周年，限量推出「玉黍叔老公公娃娃禮盒」，外盒是復古的牛仔風包裝，裡面則是有三款口味玉黍叔系列包裝零食、同系列款便條紙，以及模樣超萌的「玉黍叔公仔」玩偶，身穿格子襯衫及牛仔吊嘎褲，搭配牛仔帽，提著一大串玉米，還抱著一包迷你玉黍叔，令人一眼就愛上。

▲▼華元食品歡慶40周年，推出限量「玉黍叔老公公娃娃禮盒」，內含「玉黍叔公仔」玩偶，模樣復古又可愛，僅1000組。

好吃、實用又具收藏性的禮盒，僅限量1000組，將搭配東森購物網雙11活動舉辦獨家滿額抽獎活動，10/25起至11/14止，只要購買華元食品系列產品滿788元，即可參加禮盒抽獎，此外，購買華元系列產品滿1,888元就送老公公禮盒，或是買限量組合就送玉黍叔禮盒。