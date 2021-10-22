東森購物網10大熱銷品揭3大消費趨勢　保健品、料理包賣翻了

▲疫情影響大眾消費習慣改變，帶動電商業績開紅盤，第四季進入雙11、雙12年度銷售旺季，東森購物網「雙11購物節」提前推出暖身活動。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2021年進入第四季，今年國內受到疫情嚴峻影響，大眾消費習慣有所改變，根據調查有高達77%消費者曾下載品牌或電商的APP，上半年台灣電商APP月活躍用戶總數，平均較去年同期增長18%。網購交易量龐大，從熱賣商品就能看出消費趨勢，東森購物網整理出10大熱賣商品發現3大消費趨勢，多數人追求「好吃、美麗、健康」，高效率、高CP值也是消費的重要參考。

消費趨勢一，受疫情影響，消費者健康意識抬頭，東森購物網統計指出，保健用品全體平均花費近兩年來持續增加，又以骨骼關節、心血管、眼睛及腸道等保健品最暢銷，4類產品銷售額達87億元。全通路商品依銷售金額排行，在前10大熱門商品中，保健品一次包辦6個品項。

其中因近年國人運動風興起，老年人重視關節保養，主打骨骼關節保健的「華陀鴕鳥龜鹿精」狂銷7億元，拿下銷售排行第一名；「妍美会葉黃素」以銷售超過5億元居次，由於現代人經常使用3C，不管是銀髮族或年輕人，都因注重眼睛保養而大量補充；第三名「一家人益生菌」也有超過3億銷售額，另外還有「自然美水漾超彈潤口服安瓶」、「BIO-S 印加果油管路」及「萬壽元日本蚓激酶速溶酵素」也都是10大熱門保健品。

▲《料理之王》第一季6位優秀選手推薦代言東森農場料理之王料理包，今年5月推出上市至今，已狂賣65萬包。（圖／記者湯興漢攝）

消費趨勢二，高效便利的即食料理包成為疫情後最夯商品。今年5月本土疫情爆發後，民眾減少外出，也禁止內用，飯店餐飲業生意慘淡，迫使許多五星飯店、老字號名店轉變營業型態，生產冷凍、即食料理包，例如晶華酒店的「五星級牛肉麵」大受好評，去年5月推出至今狂賣40萬碗，創造業績逾7,000萬元，東森嚴選阿一鮑魚牛肉麵也熱賣17萬包；東森自營商品「東森農場料理之王調理包」5月推出至今，已狂銷65萬包，業績狂飆3,600萬，等於20秒就賣出一包。

▲「自然美賦活膠囊」創下1.5億業績，是東森購物網美妝保養10大熱銷產品之冠。（圖／東森自然美提供）

消費趨勢三，疫情讓消費者購物習慣轉往線上購物，讓美妝保養品成為網購主力。根據東森購物網統計，今年1～8月美妝保養品業績年成長達到37%之外，自疫情以來近2年業績，美妝保養10大熱銷產品中，銷售冠軍為「自然美賦活膠囊」創下1.5億業績，自然美品牌的「蔘萃秘齡霜」及「樂活精油」也都有破億銷售額，主訴求多為逆齡、活膚，熱銷的還有「日本黑定律」等染髮產品，也反應出網購族群不只有年輕人，40歲以上熟齡女性消費力更是不可小覷。

隨著疫情趨緩，餐飲、零售業也逐漸恢復來客量，但展望後疫情時代的消費趨勢，東森購物網表示，消費者已建立起線上消費習慣，網購行為模式估計將持續影響人們生活，而零售商家也要順應改變，加速線上線下整合，保持彈性應付突如其來的疫情變化，藉由分析過去疫情期間的數據趨勢，也可作為推估未來各項商品銷售的參考依據。