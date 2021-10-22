積極查東洋冷處理高端？　士檢曝偵辦現況

▲國產高端疫苗內線交易案，由士林地檢署重大經濟犯罪專組主任檢察官偵辦。（圖／路透）

記者黃宥寧／台北報導

台灣東洋爭取代理德國BNT疫苗破局，被外界質疑涉內線交易，檢調15日採取行動，指揮調查局台北市調處等單位，兵分26路搜索東洋總部等處，且約談總經理施俊良等多名高階主管共26人，卻引來立委質疑檢調似乎「只查東洋對高端冷處理」，對此，士林地檢署22日發新聞稿強調，積極偵辦中。

士林地檢署表示，6月上旬接獲台灣高檢署發交調查有關高端股票交易，疑涉證交法案件，立即分案由重大經濟犯罪專組主任檢察官陳彥章偵辦，並成立專案小組，指揮法務部調查局台北市調查處深入調查，期間已進行多次專案會議討論，並洽詢主管機關金融監督管理委員會、中華民國證券櫃檯買賣中心，委請協助調查分析相關資料及提出交易分析報告供參。

基於偵辦案件的需要，日前由專案小組主任檢察官陳彥章率同劉建志、周禹境2名檢察官、調查官等承辦同仁前往櫃買中心，續與該中心專責人員研析上開報告資料，以加速案件之偵辦。

對於外界對高端內線交易案的各項意見，士林地檢署表示均尊重，且籲請勿作無謂揣測，全案正由專案小組積極調閱及蒐集證據資料全力偵辦中，將秉持勿枉勿縱之態度，儘速查明有無不法情事，依法處理，以昭公信。

去年2月間高端（6547）股價動盪宛如坐雲霄飛車般，股票交易量至少達到9次都是在疫苗重大訊息發布前暴增，股價甚至從每股91元，一路到今年5月間攀升到417元，一切卻在高端疫苗5月31日發布重大訊息表示，和疾管署簽訂500萬劑採購合約，股價竟開始連6根跌停，當時總統蔡英文更澄清「沒有官員炒股問題」，高端股價劇烈震盪，讓外界質疑炒作股價。