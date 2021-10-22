2劑AZ沒有輸！前台大醫揭混打這類疫苗「抗體掉比較快」

▲混打話題持續熱議。（示意圖／路透社）

記者許若茵／綜合報導

國內疫苗有望開放混打AZ+BNT疫苗，前台大醫師發文指出，AZ第二劑混打mRNA疫苗，的確有資訊顯示可達到較好的中和抗體和T細胞免疫，但mRNA疫苗目前看來「抗體掉下來是比較快的」，此外也要承受兩種不同風險，不過對於面對Delta的一線醫護或邊防人員還是可以強烈考慮混打拉高抗體。

衛福部長陳時中昨指出，第13期疫苗規劃會提供部分第一劑接種AZ超過10周的民眾，用BNT疫苗完成第二劑，而且是全年齡開放。進一步被問及期程，最快是否落在第12輪結束、11/3之後，陳時中說，會接續，11上旬就有可能。

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前台大感染科醫師林氏璧今在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文指出，對於AZ第二劑混打mRNA疫苗，的確有資訊顯示，混打可以達到較好的中和抗體和T細胞免疫，在加拿大和瑞典的研究也顯示AZ混打mRNA保護力是比接種兩劑AZ高。

▲國內疫苗持續擴大接種。（圖／南投縣政府提供）

林氏璧說明，目前對疫苗保護力的觀察，除了施打後短期的保護力外，可以維持多久也是重點。「mRNA疫苗目前看來抗體掉下來是比較快的」，打完5~8個月後，抗體就會有不定程度的下降，反而腺病毒載體疫苗可以撐比較久。

「現在把抗體打高高，不一定有太大意義」，林氏璧認為，想要回國後免隔離可能已經是半年後的事情，民眾應該會希望半年後要出國前，再打一劑mRNA疫苗衝高抗體比較安全，且根據加拿大研究顯示，接種兩劑AZ疫苗防重症效果可以維持很好，並沒有輸給mRNA或是混打多少。

此外，林氏璧提醒，如果混打兩種不同平台的疫苗，就要承受兩種不同風險，不可忘記AZ第一劑、mRNA第二劑，都是不良反應較高。

林氏璧表示，以目前世界趨勢看來，大概半年後要考慮第三劑的問題，「我個人其實沒有太建議一般人打AZ的要很執著一定要打到mRNA混打。AZAZ，AZ混mRNA，都好！」但對於醫護或是邊境防疫人員會在第一線面對Delta，林氏璧則建議要「強烈考慮混打」，拉高抗體。

林氏璧也透露，「反正我個人是AZAZ戰隊，等待半年後出國前希望能打到莫德納加強針啦」。