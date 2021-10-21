香港79人染「乙型鏈球菌」　已7人死亡「疑與淡水魚有關」

▲「侵入性乙型鏈球菌」疑與接觸淡水魚有關。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港近兩個月來有79人感染「侵入性乙型鏈球菌」，目前已造成7人死亡。香港衛生防護中心21日表示，79例染病住院個案中，有32例感染源相同，出現群聚感染現象。

香港衛生防護中心指出，接過醫院管理局通報，上個月有58人感染侵入性乙型鏈球菌」，本月至今有21人感染，較過去3年來每月只有9至26人感染的情況明顯增加。

香港衛生防護中心的調查顯示，部分病人病發前曾接觸淡水魚，包括鯇魚（草魚），當中部分人報稱處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口。

香港衛生防護中心提到，根據化驗分析，其中至少有32例個案屬於屬於血清三型基因序列型283（ST283），與部分個案曾到訪的菜市場內採集的環境樣本和魚樣本的基因排序吻合。

香港衛生防護中心認為，病人感染可能與處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口或食用未煮熟的淡水魚有關。事實上，海外也有文獻指出ST283的侵入性乙型鏈球菌感染與食用未經烹煮的淡水魚有關，東南亞國家也曾報告在淡水魚發現ST283的乙型鏈球菌。

香港衛生防護中心還說，已通知食物環境衛生署、漁農自然護理署相關事宜，食物環境衛生署已進行了有關菜市場的徹底清潔及消毒工作，漁護署會到淡水魚批發市場採集更多魚樣本，協助確定本地的情況。